Caio Barbieri Advogados promovem campanha para conscientizar contra violência à mulher no DF

Neste sábado (24/08), a Feira do Núcleo Bandeirante receberá uma ação para conscientizar os moradores sobre a violência contra a mulher. Organizada por um grupo de advogados, liderado pelo criminalista Cléber Lopes , a iniciativa faz parte das comemorações do Mês da Advocacia e do Agosto Lilás , um período dedicado à valorização da Lei Maria da Penha e à sensibilização sobre a violência de gênero.

O evento, que acontecerá às 10h, reunirá cerca de 30 advogados e advogadas que percorrerão a feira, dialogando diretamente com a população e distribuindo materiais informativos sobre os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. O objetivo é ampliar a conscientização e mobilizar a sociedade no combate à violência doméstica, uma questão que permanece alarmante no Brasil.

“Apesar dos avanços, os índices de violência contra a mulher continuam alarmantes. A advocacia tem um papel crucial nessa luta, e estar nas ruas é uma forma de demonstrar nosso compromisso com as vítimas”, destacou Cléber Lopes.

A campanha, que já passou por outras regiões como Vicente Pires e Ceilândia, conta com a participação de nomes influentes da advocacia local, incluindo Estefânia Viveiros, primeira mulher a presidir a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB-DF ), Thaís Riedel, ex-candidata à presidência da OAB-DF, e as advogadas Renata Cysne e Lúcia Bessa.

