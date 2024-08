Anna Salles Wicked: estrelas da peça no Brasil vão dublar personagens na versão cinematográfica

A Universal Pictures Brasil anunciou que as atrizes e cantoras Myra Ruiz e Fabi Bang, conhecidas por suas performances nos palcos como Glinda e Elphaba na versão brasileira do musical Wicked , também darão voz às personagens na adaptação cinematográfica do aclamado espetáculo. O filme, dirigido por Jon M. Chu (de Podres de Rico e Em um Bairro de Nova York ), está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 21 de novembro.

Myra Ruiz, que interpretará Elphaba, já é uma veterana dos palcos, tendo atuado em mais de 16 musicais , incluindo Evita Open Air e Matilda . Ela dará vida à personagem interpretados na versão americana por Cynthia Erivo. Fabi Bang, que assumirá a dublagem de Glinda, personagem vivida por Ariana Grande no filme, também é uma presença constante nos musicais , com papéis em produções como Cabaret e A Pequena Sereia .

A escolha de Myra e Fabi para as vozes brasileiras adiciona um toque de familiaridade para o público que já as acompanhou no teatro, agora no formato cinematográfico. A decisão reforça a conexão entre a adaptação para o cinema e o legado teatral de Wicked , um dos musicais mais amados e longevos da Broadway.

O filme promete trazer a magia do musical para as telonas com um elenco estelar que inclui, além de Cynthia Erivo e Ariana Grande, nomes como Michelle Yeoh, Jonathan Bailey e Jeff Goldblum. A história, que explora as origens das icônicas Bruxa Má do Oeste e Bruxa Boa do Norte, será dividida em duas partes, com a segunda programada para estrear em novembro de 2025.

A expectativa para a estreia é alta, com o público aguardando para ver como a grandiosidade do musical será traduzida para o cinema, especialmente com a adição de novos personagens e a expansão do universo de Oz. Além disso, a produção conta com a equipe criativa do musical original, garantindo que a essência de Wicked seja mantida enquanto a história ganha vida em um novo meio.

A pré-venda de ingressos para Wicked deverá começar em breve. O filme está posicionado como um dos grandes lançamentos do fim de ano, prometendo ser um evento cinematográfico que atrairá tanto os fãs antigos quanto uma nova geração de espectadores.

