Toys inaugura exposição Tudo Começa no Sonho no Mezanino da Torre de TV

Na noite desta quarta-feira (21), o Mezanino da Torre de TV se transformou em um ponto de encontro entre arte, música e poesia. O artista Daniel Morais, conhecido como Toys , celebrou a abertura da exposição Tudo Começa no Sonho com um evento que reuniu cerca de 100 convidados. Entre amigos, familiares, clientes e membros da imprensa, o clima era de admiração e inspiração.

O ambiente do Mezanino, já naturalmente encantador com sua vista privilegiada de Brasília, ganhou novas cores e formas com as obras vibrantes de Toys. As pinturas e instalações expostas destacam elementos típicos do cerrado, como as árvores e as pipas, além de trabalhadores que representam o olhar urbano do artista. A curadoria, assinada pelo também artista e empresário Bruno Barbosa, apresentou uma narrativa que convida os visitantes a refletirem sobre seus próprios sonhos e propósitos de vida.

O evento de abertura foi enriquecido por um buffet do próprio Mezanino, que serviu pratos variados, harmonizando perfeitamente com a atmosfera acolhedora da noite. A trilha sonora ficou a cargo do grupo Sopa de Música, que com sua mistura eclética de sons, criou um pano de fundo perfeito para as interações dos convidados.

Em um momento especial, o artista Rachid recitou versos que ecoaram a temática da exposição, destacando a importância dos sonhos na trajetória pessoal e artística.

Outro destaque do evento foi a loja Toysland Store, instalada no local, onde os convidados puderam adquirir produtos inspirados nas criações de Toys. A loja, que complementa a experiência da exposição, oferece desde roupas até objetos decorativos, todos marcados pelo estilo único do artista.

Durante o evento, Toys fez questão de circular pela galeria, conversando com os convidados e compartilhando as histórias por trás de suas criações. “Tudo Começa no Sonho é um convite para que o público mergulhe em um mundo de possibilidades, onde a arte serve como um lembrete de que os sonhos são essenciais para manter viva a esperança e a determinação” , disse.

A exposição ficará aberta ao público até o final de setembro, e os visitantes podem esperar uma verdadeira imersão no mundo criativo de um dos principais muralistas do Distrito Federal.

Confira mais cliques do evento pelas lentes de Rayra Paiva:

Celso Junior, Paula Santana Catarina Sarmento e José Neto Deputado Max Maciel e Toys Júlia Lim e Mateus Ticchetti Lisi Sandri, leandro Naya (Steel Lean) e Vicente de Assis Chefe Vinícius Rossignoli e Pedro Helou Rodrigo Gomes, Marina Mattos, Lorena Marques, Toys, Camila Jardim, Giuliana Vilela, Dayanne Avelar e João Oliveira Toys e Luiz Eduardo Yaroslav, Toys, Ana e os filhos Jorge e Alexandre Luiza Garonce, Toys e Luana Finger Daniel Oliveira, Atoismo e Caburé Yuri Tavares, Amanda Saback e Bruno Pinho Valter Lourenço Nelso Gonzaga, Josadete Moraes e Suzy Mary Lívia Santos e Luís Muller Ana Clara Medina e Henrique Rachid Ana Clara Buonafina Toys e Luan Leles Bruno Antunes, Ana Luiza Veloso e Toys Toys e Amanda Saback Toysland Basquetebol Fernanda Patrício Thiago Malva Camila Jun e Chicco Aquino Toys e família Toys e amigos Eduarda Vieira, Toys e Ana Alice Costa e Silva Andreia dos Santos, Gilmar Satão e Paula Pratini Isabelle Alves, Isabela de Araújo, Gabrielle Alves e Zau Spinola Zau Spinola, Celso Junior e Daniel Jacaré Adriana Samartini e Wander Nizam Diego de Paula, Ana Luiza Veloso e Wander Nizam Maite Barbosa, Toys, Dani Manso e Ângela Quinto Eduardo Ganassin, Ivson Samabourque e Renata Ferraz Ericky Hendricky e Pétala de Afrodite Celso Junior e Toys

