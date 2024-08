Caio Barbieri Sérgio Izalci responde críticas da nacional e defende sua eleição no PSDB-DF

A crise interna na regional do Distrito Federal do Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB-DF ) ganhou novos desdobramentos após Sérgio Ferreira , mais conhecido como Sérgio Izalci, atual presidente regional do partido, responder às críticas da direção nacional da legenda após o GPS|Brasília escancarar as diferenças dentro do ninho tucano.

Em um novo vídeo divulgado na noite de quinta-feira (22), Sérgio defendeu a legitimidade de sua eleição e acusou os líderes nacionais de agirem de forma antidemocrática ao considerar um pedido de intervenção no diretório distrital.

Sérgio Izalci, que assumiu o comando do PSDB-DF após a desfiliação de seu pai, o senador Izalci Lucas – o qual migrou para o Partido Liberal (PL) -, rechaçou as críticas da direção nacional, que questionou sua postura à frente da legenda.

“Pedir a intervenção de um diretório eleito democraticamente pela maioria dos filiados é um ato antidemocrático”, afirmou.

A polêmica começou com a saída do senador Izalci Lucas do PSDB para o PL, o que gerou tensões internas. A direção nacional do PSDB acusou Izalci de “infidelidade” e questionou sua conduta após anos de liderança no partido tucano. O comunicado nacional, além de reforçar o uso do fundo eleitoral tucano por Izalci nas últimas campanhas, também levantou suspeitas sobre a continuidade da influência do senador na legenda, agora sob a presidência do próprio filho.

“A nota cita o senador Izalci, mas quem é o presidente eleito aqui no Distrito Federal? Sou eu, Sérgio Fernandes Ferreira. O Izalci é o Izalci. Eu sou o Sérgio e eu tenho o direito a ter as minhas convicções como cidadão, eu tenho o direito a construir o meu caminho, construir a minha trajetória e é isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou continuar fazendo”, continua.

No entanto, Sérgio Izalci defendeu a própria posição como líder eleito do PSDB-DF, quando destacou o compromisso com a democracia interna do partido. Anteriormente, ele chegou a comparar a situação atual do PSDB-DF à política venezuelana, afirmando que “não temos no PSDB um Nicolás Maduro, um ditador, para resolver as coisas no partido com uma canetada”. No novo vídeo, ele mantém a crítica sobre a nota divulgada pelo diretório nacional.

“Ela cita as minhas atitudes relacionadas a falas de atos antidemocráticos e eu continuo reafirmando que pedir a intervenção de um diretório eleito democraticamente pela maioria dos filiados é um ato antidemocrático, então esses cinco filiados do Distrito Federal que estão pedindo a intervenção do diretório, para mim, estão ocorrendo em um ato antidemocrático

O presidente regional reforçou que qualquer tentativa de intervenção seria uma afronta aos princípios democráticos do PSDB. “Nós não aceitaremos qualquer tipo de gesto autoritário, antidemocrático, contra os nossos filiados do PSDB do Distrito Federal”, declarou.

“Protocolamos a nossa defesa no diretório nacional, nosso presidente do partido, Marconi Perillo, ao qual eu tenho respeito, é um grande defensor da democracia e nós temos convicção de que esse pedido de intervenção não será acatado pela nacional”, reforçou Sérgio.

