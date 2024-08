Agência Brasil Seleção brasileira jogará com peruanos em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa

A Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) anunciou que o Mané Garrincha será o palco da partida da seleção brasileira com o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para o dia 15 de outubro, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

A última vez em que a seleção masculina jogou em Brasília com a presença da torcida foi antes da Copa América de 2019, quando derrotou o Catar por 2 x 0. Dois anos depois, o Brasil superou a Venezuela por 3 x 0 no mesmo estádio. Na época, o jogo não teve a presença de torcida por causa das restrições causadas pela pandemia de covid.

Para receber a partida o estádio está passando pela troca total de gramado. A expectativa é que o serviço seja concluído até a próxima sexta-feira (23). Desde a reinauguração do estádio, o time masculino brasileiro disputou seis jogos na capital federal. No ano passado, a seleção feminina se despediu do país no Mané Garrincha antes de disputar a Copa do Mundo.

Convocação para os jogos de setembro

O técnico Dorival Júnior vai fazer, nesta sexta-feira (23), o anúncio da convocação da equipe para os dois próximos compromissos das Eliminatórias. A relação vai ser divulgada na sede da CBF, no Rio, a partir das 11h30. Os jogos são referentes às 7ª e 8ª rodadas do torneio. O primeiro duelo vai ser no dia 6 de setembro, diante do Equador, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Quatro dias depois, o Brasil viaja a Assunção para enfrentar o Paraguai no estádio Defensores del Chaco.

Esta vai ser a primeira convocação desde a participação do Brasil na Copa América, quando foi eliminado de forma precoce, nas quartas de final, para a seleção do Uruguai. Esta é a terceira lista promovida por Dorival desde que ele assumiu o comando da seleção brasileira no início do ano. Apesar do pouco tempo no cargo, ele chega pressionado pela má campanha da equipe nacional na competição.

O Brasil ocupa a sexta colocação na classificação com sete pontos em seis partidas. A Argentina aparece como líder isolada (15) seguido do Uruguai (13) e Colômbia (12). À frente da seleção na tabela estão ainda a Venezuela (9) e o Equador (8). O aproveitamento do time dirigido por Dorival é realmente preocupante. Até aqui, a equipe obteve apenas duas vitórias, empatou com os venezuelanos na terceira rodada e vem de três derrotas seguidas. (Com Estadão Conteúdo)

The post Seleção brasileira jogará com peruanos em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .