Yumi Kuwano Rede de hotéis brasileira anuncia construção de hotel Fasano em ilha do Mediterrâneo

A JHSF anunciou que abrirá mais uma luxuosa unidade do hotel Fasano na ilha italiana da Sardenha, no mar Mediterrâneo . A empresa informou, nesta quarta-feira (21), a que adquiriu o controle da Tavolara Bay, logo em frente à Isola Tavolara, bem de frente para o mar e próximo ao Porto San Paolo.

Esse será o primeiro Fasano fora das Américas, que conta com unidades nos Estados Unidos e no Uruguai, e ainda não há previsão de inauguração.

O terreno de 500.000 m² também contará com um beach club com acesso ao mar, spa e centro de tênis, paddle e squash, além de restaurantes, centro comercial com marcas italianas e internacionais, serviço de marina e vilas exclusivas. O Fasano Sardenha terá 60 suítes e as vilas terão áreas entre 200 a 500 m², com operação e serviços hoteleiros de selo Fasano. O valor da operação não foi divulgado.

Além da Itália, o Fasano tem hotéis em construção em Miami e em Londres. Atualmente, além das oito unidades no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e na Bahia, o Fasano possui uma unidade na famosa 5ª Avenida, em Nova York, e uma em Punta del Este.

