Henrique Neri MPDFT e PCDF se reúnem para investigar supostos crimes cometidos por policiais

O promotor de justiça da 3ª Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal , Flávio Milhomem, se reuniu com o delegado-chefe da Coordenação de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Distrito Federal (CHPP/PCDF) , Laércio Rosseto, para discutir temas relacionados à investigação de crimes dolosos contra a vida, supostamente cometidos por policiais militares no exercício de suas funções.

Durante a reunião, ocorrida nesta terça-feira (20), questões para o andamento das investigações, incluindo a troca de informações entre as instituições, a preservação de provas e a celeridade nos processos que envolvem agentes públicos em casos de homicídio foram abordadas.

O promotor de justiça ressalta a importância de se apurar rigorosamente as condutas dos policiais militares, assegurando que as investigações sejam conduzidas de maneira imparcial, respeitando os direitos fundamentais de todos os envolvidos, sejam eles agentes públicos ou civis. “É nosso dever garantir que a justiça seja feita de forma justa e equitativa, especialmente em casos que envolvem agentes que possuem a responsabilidade de proteger a sociedade”, destacou.

The post MPDFT e PCDF se reúnem para investigar supostos crimes cometidos por policiais first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .