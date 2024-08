Redação GPS Marçal se aproxima de Boulos e Nunes na disputa em São Paulo, aponta Datafolha

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) deu um salto significativo na corrida pela Prefeitura de São Paulo, alcançando 21% das intenções de voto, de acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira (22).

Com esse crescimento, Marçal se coloca em empate técnico com o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), que lidera com 23%, e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que aparece com 19%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa revela uma mudança no cenário eleitoral, especialmente considerando o desempenho de Marçal, que subiu sete pontos em relação ao levantamento anterior realizado há duas semanas. Enquanto isso, Boulos apresentou uma leve oscilação positiva de um ponto, e Nunes registrou uma queda de quatro pontos.

Outros candidatos também foram mencionados na pesquisa: o apresentador José Luiz Datena (PSDB) caiu quatro pontos e agora tem 10% das intenções de voto, seguido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB) com 8% e pela economista Marina Helena (Novo) com 4%.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores presencialmente entre os dias 20 e 22 de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-08344/2024.

Os números indicam um possível segundo turno acirrado, mas, até o momento, o cenário de disputa entre Boulos e Nunes não favorece uma clara vitória para nenhum dos lados. Cenários de segundo turno com a presença de Marçal ainda não foram testados pelo instituto, devido ao recente crescimento do influenciador.

