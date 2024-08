Caio Barbieri Livro narra trajetória inspiradora de juiz que saiu da roça até chegar ao TJDFT

No próximo dia 5 de setembro, às 18 horas, a biblioteca do Supremo Tribunal Federal ( STF ) receberá o lançamento do livro Fabinho, da roça aos tribunais . A obra conta a inspiradora história de vida de Fábio Francisco Esteves , atualmente juiz titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e juiz auxiliar no gabinete do ministro Edson Fachin, do STF.

O livro narra a trajetória de Fábio Esteves, que, oriundo de uma família humilde da zona rural, enfrentou inúmeros desafios para alcançar seus objetivos.

A narrativa aborda, de maneira tocante, a realidade do racismo e a importância vital da educação na concretização dos sonhos.

Fabinho, da roça aos tribunais destaca a luta do magistrado por justiça e igualdade, transformando sua história pessoal em um exemplo de perseverança e superação.

O evento de lançamento promete uma reflexão sobre temas como racismo, igualdade e o papel transformador da educação na sociedade para aqueles que tiverem contato com o relato lúdico.

