João Campos lidera corrida eleitoral em Recife com 76% das intenções de voto, diz Datafolha

O atual prefeito de Recife, João Campos (PSB) , está bem posicionado na corrida eleitoral para a reeleição, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). O levantamento mostra que Campos detém 76% das intenções de voto, o que indica uma forte possibilidade de sua reeleição já no primeiro turno das eleições municipais de 2024.

O segundo colocado na pesquisa é Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 6% das intenções de voto. Na sequência, estão Daniel Coelho (PSD), com 5%, e Dani Portela (PSOL), com 4%. Tecio Teles registra 1%, enquanto Victor Assis (PCO), Simone Fontana (PSTU) e Ludmila (UP) não pontuaram na pesquisa.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto e entrevistou 910 eleitores da capital pernambucana. Com um índice de confiança de 95%, o estudo foi encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, sendo registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo PE-06023/2024.

Este é o primeiro levantamento do Datafolha após o início oficial da campanha eleitoral, em 16 de agosto. Comparando com uma pesquisa realizada em julho, João Campos manteve praticamente a mesma vantagem, tendo alcançado 75% na ocasião. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro, com um possível segundo turno agendado para o dia 27 do mesmo mês, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos.

