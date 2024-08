Agência Brasil Governador destaca força do turismo com a chegada do maior rally das Américas a Brasília

Principal competição off road das Américas, o Rally dos Sertões BRB retorna a Brasília onde terá, de forma inédita, a largada e a chegada do evento. A corrida, que impulsiona esporte, turismo e ações sociais, é patrocinada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e foi elogiada pelo governador Ibaneis Rocha durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22), no estádio Arena BRB Mané Garrincha.

“O Rally dos Sertões traz para a capital da República a oportunidade de mostrar os nossos encantos. Brasília é uma cidade que tem se desenvolvido muito na área do turismo, com um grande incentivo nosso. A gente vem reformulando todos os ambientes, como foi o caso da Casa de Chá e da Esplanada dos Ministérios. Temos aqui grandes potencialidades a partir do nosso aeroporto, que interliga com todas as capitais e com diversas cidades do nosso país. E temos aqui também uma rede hoteleira que está próxima do local dos eventos”, avalia o governador Ibaneis Rocha.

Com grande impacto econômico, o rally movimenta cerca de R$ 1,5 milhão por dia em cada cidade que visita. Todo esse ambiente, na visão do governador, potencializa a economia local. “O turismo gera muito emprego, gera muita renda e é uma atividade limpa, que não causa poluição. Então, nós estamos felizes. O Rally dos Sertões, certamente, saindo daqui de Brasília e voltando aqui para Brasília, é um marco para todos nós, e divulga cada vez mais o nome da capital da República”, complementa.

A 32ª edição do Sertões BRB ocorre de 23 a 31 de agosto, cobrindo 3.500 km, dos quais 2.500 km serão cronometrados. O percurso passará pelo DF e pelos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia, desafiando motos, carros e UTVs. Inspirado pelo escritor Guimarães Rosa, que explorou o sertão em 1952 e escreveu a obra Grande Sertão: Veredas , o Rally promete muitas emoções a equipes, competidores e público.

A competição movimenta mais de 50 atividades econômicas ligadas à cadeia produtiva do turismo, desde hotéis, bares e restaurantes até taxistas, motoristas de aplicativo e outros profissionais. Mas, não foram essas as únicas condições que trouxeram o Sertões de volta para a capital.

“Brasília tem uma localização geográfica superestratégica. Além de ter toda uma infraestrutura para receber a nossa caravana de 2,5 mil pessoas. O aeroporto recebe voos de todas as capitais e mais cidades do Brasil e outras internacionais, a capital tem um terreno muito propício para nossa prova, que é um High off-road. Foi uma escolha muito assertiva. Os pilotos ficaram felizes, será uma edição histórica e quem sabe a gente volta em breve aqui para Brasília”, explica a CEO do Rally Sertões, Leonora Guedes.

Paulista radicada em Portugal, a piloto Janaína Souza vai participar da competição pela quinta vez, mas ainda não conhecia Brasília. Na prévia pela cidade, ela diz ter gostado do que viu. “Estou muito feliz de conhecer a cidade, muito bacana, sempre ouvia falar. Fui dar uma volta agora pela manhã, me encantei pela parte montanhosa mais ao Norte onde a gente estava, uma região bonita; acho que vai ter tudo para ser uma edição espetacular”, aponta.

Sobre a participação feminina, Janaína Souza espera seguir abrindo caminhos para outras colegas no esporte. “A gente vem crescendo, né? Mas, no Rally, ainda exige muito. Hoje tem, acho, duas mulheres no grid. Eu e a Moara [Sacilotti], que também tem grande experiência. Torço para que apareçam novos nomes e que a gente tenha, quem sabe, futuramente uma categoria feminina, né?”, acrescenta.

Se para Janaína a experiência será inédita, para o piloto Nelsinho Piquet a relação com a capital é bem mais intimista. “Muito especial. Cresci aqui, fiquei aqui dos 8 aos 16 anos, e aprendi a pilotar em Brasília. Minha família ainda mora aqui, meu pai, irmãos, então, para mim, é muito especial”, conta.

Rally Sertões

O evento começou em 1991 como Rally São Francisco, percorrendo de Ribeirão Preto (SP) a Maceió exclusivamente de moto. No formato atual, a primeira edição aconteceu em 1993, com largada em Campos do Jordão (SP) e chegada em Natal (RN), totalizando 3.500 km. Desde então, o Sertões evoluiu para uma grande plataforma de esportes de aventura, explorando diferentes regiões do Brasil.

Em 2020, Brasília recebeu uma das etapas do rally, com largada em São Paulo e chegada no Maranhão. Devido à pandemia, o evento foi adaptado, incluindo um comboio especial que percorreu as ruas de Brasília, passando pelos principais monumentos, com a rota guiada pelo piloto brasiliense Nelsinho Piquet.

