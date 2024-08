Agência Brasília GDF e Neoenergia assinam acordo para instalação de posto de abastecimento com hidrogênio verde

O Governo do Distrito Federal (GDF) e a Neoenergia assinaram, nessa quarta-feira (21), um acordo para a instalação de uma usina de hidrogênio verde (H2 verde) que funcionará como posto de abastecimento para veículos movidos a hidrogênio. O projeto é pioneiro e prevê o investimento de aproximadamente R$ 30 milhões por parte da empresa de energia elétrica, sem qualquer repasse do governo.

O memorando foi assinado pelo governador Ibaneis Rocha e pelos gestores da Neoenergia, durante reunião no Palácio do Buriti. A previsão é que o posto de abastecimento seja inaugurado em 2025 em um terreno da Neoenergia no Pistão Norte, em Taguatinga.

Segundo o governador Ibaneis Rocha, o acordo é de grande importância para o Distrito Federal no trabalho de transição energética e a construção de um futuro mais sustentável. “Iniciativas que trabalham a redução de emissões de gases de efeito estufa são bem-vindas”, afirmou. “É o caso dessa usina que vai ser instalada no Distrito Federal. Com ela, atuamos na sustentabilidade ambiental e trabalhamos a descarbonização do transporte. É um projeto grandioso e pioneiro para a cidade”.

Energia renovável

O ponto de abastecimento receberá energia renovável que, proveniente de uma usina fotovoltaica de 150 kWp, poderá abastecer veículos leves, industriais e comerciais, além de pesados, como ônibus e caminhões.

O abastecimento diário da usina poderá atender, por exemplo, um ônibus com 100% da capacidade (400 km de autonomia) mais um empilhadeira ou oito veículos leves e uma empilhadeira.

Segundo a Neoenergia, a escolha por Brasília se deu pelo fato de a capital ser um polo econômico-político relevante no cenário nacional e ter uma história forte atrelada ao transporte automotivo.

Novo mercado

“O Brasil já conta com a infraestrutura necessária para viabilizar novos projetos que contam com fontes de energia renovável, como o hidrogênio verde”, lembrou o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui. “O país caminha para o estabelecimento de um ambiente jurídico e regulatório seguro para que as empresas possam avançar em seus planos de investimento e desenvolver este mercado no país.”

A Neoenergia explicou também que processos industriais podem ser descarbonizados pela eletrificação direta – porém, em setores como transporte pesado, siderurgia, indústria química, alimentícia e de fertilizantes, a descarbonização precisa ser intermediada pelo uso de vetores energéticos, como o hidrogênio verde e seus derivados.

Além do projeto de Brasília, a Neoenergia conta com cinco acordos de cooperação com governos e empresas para projetos de hidrogênio verde no Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

