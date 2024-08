Redação GPS Eduardo Paes mantém liderança e amplia vantagem sobre Ramagem na corrida do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) , continua a liderar com folga a corrida pela reeleição, de acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (22/8).

Paes aparece com 56% das intenções de voto, um crescimento de 3% em relação ao levantamento anterior realizado no início de julho, consolidando-se como o favorito ao cargo.

Alexandre Ramagem (PL), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), é o segundo colocado, com 9% das preferências. Já Tarcísio Motta, candidato do PSol, segue na terceira posição, registrando 7% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto e ouviu 1.106 eleitores da capital fluminense com 16 anos ou mais. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%.

O estudo foi encomendado pela Folha e pela TV Globo, sendo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-07042/2024.

