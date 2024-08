Redação GPS Disney Cruise Line anuncia expansão da frota e novos espetáculos

Com cinco navios na frota atual e outros quatro já em desenvolvimento, as quatro embarcações adicionais anunciadas pela Disney Cruise Line aumentarão o comboio para um total de 13.

Esses novos cruzeiros, que estrearão entre 2027 e 2031, serão construídos no estaleiro Meyer Werft na Alemanha, e os nomes, designs e itinerários ainda estão em desenvolvimento.

Além dos navios anunciados, a Disney Cruise Line também prometeu novos espetáculos emocionantes para 2024 e 2025. Confira quais são eles:

Disney Hércules , novo espetáculo estreará exclusivamente a bordo do Disney Destiny

Quando o Disney Destiny partir, em novembro de 2025, ele apresentará espaços e experiências inspiradas em heróis e vilões lendários da Disney para os mares.

A bordo, uma dessas histórias ganhará vida quando o gladiador grego favorito de todos subir ao palco no Walt Disney Theatre, em Disney Hércules, um novo espetáculo no estilo Broadway desenvolvido exclusivamente para o Disney Destiny.

O espetáculo estará repleto das famosas músicas e grandes personagens que dão vida ao filme do Walt Disney Animation Studios, apresentados de uma nova forma. Assim como no filme, as Musas serão as narradoras do show, guiando os convidados por esta história mítica do bem contra o mal.

Disney Hércules será um dos três shows que virão para o Disney Destiny, junto com os favoritos dos fãs, Frozen, A Musical Spectacular e Disney Seas the Adventure, que traz personagens Disney e Pixar, e músicas exclusivas da Disney.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Disney Cruise Line (@disneycruiseline)

Nova representação de Disney A História de Moana estreia no Disney Treasure ainda em 2024

Disney A História de Moana trará as aventuras de amadurecimento da Moana do filme do Walt Disney Animation Studios para o público, ao vivo, pela primeira vez a bordo do Disney Treasure. Disney The Tale of Moana também retratará a corajosa e determinada personagem restaurando o coração de Te Fiti e a transformação resultante do boneco de Te Kā em seu verdadeiro eu.

O público verá muitos de seus personagens favoritos do filme reproduzidos como fantoches, incluindo uma versão jovem de Moana. A variedade de marionetes está sendo desenvolvida para o show por Jeff Conover, diretor criativo de marionetes e articulações para Disney Live Entertainme nt, e Michael Curry, que possui créditos anteriores como The Lion King na Broadway.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Disney Cruise Line (@disneycruiseline)

The post Disney Cruise Line anuncia expansão da frota e novos espetáculos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .