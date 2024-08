Caio Barbieri De ikebanas a homenagens: Herman Benjamin toma posse como presidente do STJ

A posse do ministro Herman Benjamin como presidente do Superior Tribunal de Justiça ( STJ ), nesta quinta-feira (22) ganhou um toque especial com a presença de ikebanas – arranjos florais tradicionais japoneses – que decoraram a cerimônia. As obras foram confeccionadas por professoras da Academia Sanguetsu, refletindo a filosofia messiânica seguida pelo novo presidente da corte.

Além de Benjamin, Luis Felipe Salomão também tomou posse como vice-presidente e os dois magistrados vão comandar o STJ no biênio 2024-2026 – período em que também dirigirão o Conselho da Justiça Federal (CJF) –, em substituição à ministra Maria Thereza de Assis Moura e ao ministro Og Fernandes, respectivamente. A solenidade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

A arte da ikebana, que combina flores, ramos e galhos naturais para destacar a beleza da natureza, é parte fundamental da crença messiânica. Mokiti Okada, conhecido entre os fiéis como Meishu-Sama, foi o fundador da Igreja Messiânica Mundial e é uma figura central na vida espiritual de Herman Benjamin. Okada pregava que a felicidade humana só seria alcançada através do altruísmo e da harmonia com a natureza.

Trajetória

Nascido em Catolé do Rocha, na Paraíba, Herman Benjamin percorreu um longo caminho até chegar à presidência do STJ. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele também possui mestrado nos Estados Unidos e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua carreira é marcada por uma forte atuação em Direito Ambiental e Direito do Consumidor, áreas em que é reconhecido como uma das maiores autoridades mundiais.

Durante a cerimônia, personalidades como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o fotógrafo Sebastião Salgado, ressaltaram o compromisso de Benjamin com as causas ambientais e sociais. “Herman Benjamin alia uma inteligência brilhante com um bom humor contagiante”, afirmou o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, destacando a liderança do ministro em questões coletivas e ambientais.

