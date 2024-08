Redação GPS Cine Brasília tem estreias de filmes premiados nesta semana

Entre esta quinta (22) e quarta-feira (28) da semana que vem, o Cine Brasília traz novidades para todos os públicos, como as estreias de Favela do Papa , de Marco Antônio Pereira, O Diabo na Rua no Meio do Redemunho , de Bia Lessa, e Tipos de Gentileza , de Yorgos Lanthimos. Além disso, tem as pré-estreias do premiado Cidade; Campo e Dilema da Pandemia .

O longa documental Favela do Papa , de Marco Antônio Pereira, retrata a relação entre os moradores da Favela do Vidigal na década de 70 e a Igreja Católica, por meio da Pastoral das Favelas, em meio a um momento de total desesperança para a vida periférica local. O filme explica como este vínculo e o endosso de juristas e artistas como Sérgio Ricardo culminaram na visita do Papa João Paulo II à comunidade em 1980.

Já no drama Tipos de Gentileza , de Yorgos Lanthimos, os espectadores do Cine Brasília poderão acompanhar os percalços de dois protagonistas que tentam resolver os mistérios da própria vida: um estranha o comportamento da esposa após seu retorno, a outra parte em busca de um líder espiritual. O filme é estrelado pela atriz estadunidense Emma Stone, vencedora duas vezes do Oscar, pelo ator Willem Dafoe e pelos indicados Jesse Plemons e Hong Chau.

O longa-metragem O Diabo na Rua no Meio do Redemunho, de Bia Lessa, que é narrado por Riobaldo, o protagonista do clássico Grande Sertão: Veredas, escrito por Guimarães Rosa. O filme conta com os atores Caio Blat, Luisa Arraes, e Luiza Lemmertz. Na história, acompanhamos a vida de Riobaldo como jagunço. Ao longo da trama, ele se envolve com diversos bandos e líderes carismáticos, entre os quais o temido Hermógenes. O coração de Riobaldo é conquistado por Diadorim, um jovem valente e misterioso que se torna o amor de sua vida. A obra explora o conflito entre o bem e o mal na natureza humana do protagonista.

Pré-estreia

A pré-estreia do premiado Cidade; Campo , de Juliana Rojas A obra narra paralelamente duas histórias de migração do campo para a cidade e vice-versa, que se mesclam com as histórias que transitam entre nostalgia e presente das irmãs Tânia e Joana, além de acompanhar a história de Flávia e sua esposa Mara.

O drama já foi condecorado em diversos festivais, como na 74a edição do Festival Internacional de Filmes de Berlim, a 36a edição francesa do Cinélatino, a mostra deste ano do Festival Internacional de Filmes de Montevidéu no Uruguai, a edição de 2024 do Festival Internacional de Cinema de Cartagena na Colômbia, os festivais suíços Pink Apple Film, o português IndieLisboa, o estadunidense Frameline e o taiwanense Taipei, todos deste ano.

No drama Dilema da Pandemia , de Thiago Moyses, acompanhamos um órfão de 6 anos, que precisa aprender a se virar após a morte da mãe, além de cuidar do cadáver dela, já que ela faleceu durante um confinamento em uma pandemia.

Ainda na programação da semana tem a estreia da 7ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano e do Caribe , do dia 27 a 3 de setembro, com 17 longas temáticos para fazer com que o espectador conheça mais da cultura latino-americana e caribenha por meio das obras audiovisuais.

Ingressos

Os ingressos para as sessões regulares do Cine Brasília custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com exceção das segundas-feiras, quando o valor único é de R$ 5. A Sessão Acessível, a Mostra 3x Truffaut, a 7ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano e do Caribe, e a sessão especial da Embaixada da Rússia tem entradas gratuitas, sem a necessidade de retirada de ingressos antecipados.

