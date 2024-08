Caio Barbieri Cidades brasileiras batem recorde de eleições com apenas um candidato

Um levantamento recente realizado pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem (IPRI) revelou que, entre 2000 e 2024, 108 municípios brasileiros realizaram eleições municipais com apenas um candidato a prefeito em mais de uma ocasião. A pesquisa, que analisou dados do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) ao longo de 24 anos, destaca um fenômeno preocupante na democracia local.

O município de Mato Queimado, no Rio Grande do Sul , desponta como o maior exemplo desse cenário. Por duas décadas consecutivas, entre 2000 e 2020, a cidade teve eleições com apenas um candidato à prefeitura. Em 2024, contudo, a situação mudou, com dois nomes disputando o cargo. Mesmo assim, o Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional, com 36 cidades em que o pleito ocorreu sem concorrência entre 2000 e 2024. O estado é seguido pelo Paraná, com 15 municípios, e por São Paulo, com 12.

Outro dado alarmante apontado pelo IPRI é o crescimento acentuado no número de municípios com apenas um candidato a prefeito entre as eleições de 2020 e 2024. O número mais que dobrou, saltando de 106 para 214, representando um aumento de 101%. Quando se observa o período completo entre 2000 e 2024, o aumento foi de 56%.

Sócio-diretor do IPRI, Marcelo Tokarski ressaltou a importância do pluralismo nas eleições. “Uma disputa eleitoral pressupõe debate de ideias para que os cidadãos reflitam sobre as propostas dos candidatos em áreas importantes como educação, saúde, transporte e saneamento. Em cidades com apenas um candidato, a população perde essa oportunidade, já que não há múltiplas propostas a serem analisadas”, comentou.

