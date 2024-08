Fernanda Moura Casal palestino Hilal Naser e Rahmeh Karajeh troca alianças em cerimônia tradicional

Farto e cheio de rituais simbólicos. Seguindo as tradições árabes, o casal palestino Hilal Naser e Rahmeh Karajeh selou o acordo de união eterna na capital brasileira, onde a família do noivo reside há mais de quarenta anos.

A história de amor de Hilal e de Rahmeh teve início há três anos, quando se conheceram no casamento de um amigo em comum. Ao firmarem o namoro, Rahmeh mudou-se para o Brasil e, depois de um ano de relacionamento, veio o pedido de matrimônio.

Em uma cerimônia típica da cultura dos dois chamada Henna, Hilal pediu a mão da amada ao pai dela. “Faz parte da nossa tradição. É como se fosse o noivado autorizado pelos pais. Na festa, 120 pessoas muito queridas se juntaram a nós para comemorarmos”, elucida o noivo.

Precedendo o grande dia, o pré wedding também foi grandioso. Conhecida como a cerimônia do ouro, a ocasião é designada à entrega de uma quantia por parte do noivo para a esposa. Para familiares e amigos, a festa é embalada por muita música árabe e, claro, joias.

Então, chegou o dia do matrimônio. Desde a aliança — feita a mão por um ourives palestino como forme de homenagear as joias árabes — até as músicas, as tradições foram o pilar central do grande momento. No Unique Palace, 400 convidados se reuniram para celebrar o amor de Hilal e Rahmeh.

Ao lado do cerimonialista Marcelo Pimenta, Suahd, irmã de Hilal, esteve à frente da organização. Como já era de se esperar, a união foi selada por um Sheikh.

Com open bar do Duo e buffet do próprio Unique Palace, a festa adentrou a noite. Além de DUMORERA e de Matheuzinho, Kaiss, um cantor árabe, esteve entre as atrações musicais. Já os bolos, doces e bem casados foram criados por Maria Amélia, Doce Maison e Tatiana Barros.

