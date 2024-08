André Braga Câncer de pulmão e a descoberta precoce

Entre as campanhas de saúde do mês de agosto está a de conscientização e prevenção do câncer de pulmão. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) de 2023, esse é o terceiro tipo de câncer mais comum em homens e o quarto em mulheres no Brasil.

A oncologista Carla Cristian afirma que a disseminação de informações e o incentivo sobre a importância dos exames preventivos ajudam na descoberta precoce, o que aumenta a chance de tratamento e cura da doença.

“Durante o Agosto Branco, alertamos que o risco de desenvolvimento do câncer de pulmão é muito maior para os tabagistas. No tabaco existem várias substâncias cancerígenas que causam danos nas células, sendo responsáveis pelo surgimento do câncer de pulmão”, ressalta a médica.

Assim como foi explicado pela oncologista, o tabagismo é responsável por até 80 % dos casos de câncer de pulmão. Os outros 20% acontecem em pacientes que nunca fumaram.

Outros fatores de risco envolvidos são história familiar, exposição a asbesto (ou amianto) e poluição. Os sintomas iniciais são ligados à tosse seca por tempo prolongado, escarro com sangue, falta de ar, dor nas costas, perda de peso, rouquidão e cansaço. “Ao surgirem quaisquer desses sintomas, a orientação é de que a pessoa procure um médico para ser corretamente avaliado” , indica Carla.

O diagnóstico é realizado com tomografia computadorizada de tórax de baixa dose, e o tratamento pode ser feito com cirurgia, para os casos de diagnóstico inicial, e quimioterapia associada à imunoterapia, terapia alvo e radioterapia para doença avançada.

