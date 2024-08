Agência Brasília Sistema de captação de água das tesourinhas da Asa Norte está em ampliação

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) trabalha na ampliação da rede de captação de água das tesourinhas da Asa Norte. O serviço começou na semana passada e segue pelas próximas semanas à medida que forem identificadas mais galerias inadequadas. O objetivo é modernizar essas estruturas como forma de combate aos alagamentos desses trechos durante os períodos de chuva.

De acordo com o encarregado pela obra, o técnico Roberto Araújo, são estruturas muito antigas, que datam, provavelmente, da década de 1960. Com o crescimento populacional, a funcionalidade dessas galerias ficou insuficiente. “Nós colocamos um robozinho [videoinspeção] lá dentro e, por meio deles, foi possível constatar que o sistema perde funcionalidade e precisa de adequação”, explicou.

De acordo com o especialista, as manilhas de dreno com espessura de 200 mm vão ser trocadas por outras com 400 mm. Além disso, os poços de visitas passam de dois para três e a quantidade de bocas de lobo saem de duas para seis. “Isso, exclusivamente, nesse primeiro viaduto da comercial da Quadra 111/112, sentido 211/212. Em cada tesourinha, vamos fazer um diagnóstico específico”, enfatizou Roberto Araújo. “Porém, acreditamos que os outros trechos tradicionalmente conhecidos por sofrerem com enchentes possam ter o mesmo problema em algum momento e vão passar pela ampliação dos ramais”.

O serviço nessa localidade está previsto para se estender até sexta-feira (23) antes de seguir para outro ponto. Caso seja necessário, a equipe pode atuar aos fins de semana, como ocorrido nesses últimos dias 17 e 18 deste mês.

“Trata-se de um trabalho preventivo durante a seca, justamente antecipando a chegada das tempestades”, destacou o presidente da Novacap, Fernando Leite. “Outras equipes fazem serviços correlacionados de limpeza das bocas de lobo em vários pontos, também com o intuito de intensificar essa ação para estarmos preparados nos próximos meses.”

*Com informações da Novacap

