Saiba quais são os artistas que se apresentarão no VMA 2024

O MTV Video Music Awards (VMA) de 2024 está marcado para o dia 11 de setembro e, depois de divulgarem a lista dos indicados à premiação , agora foram confirmadas as atrações musicais da cerimônia .

Além da cantora Lisa, integrante do grupo de k-pop Blackpink, também foram confirmados shows de Halsey, Benson Boone e Lenny Kravitz. Os artistas se juntam a Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Camila Cabello, GloRilla e Rauw Alejandro e Katy Perry.

Entre os nomes que aparecem nesta edição do VMA está Anitta. Ela concorre com o videoclipe da música Mil Veces, nas categorias Melhor edição e Melhor Clipe Latino, e com o vídeo de Bellakeo, também na categoria Melhor Clipe Latino.

