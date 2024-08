Caio Barbieri Pedido de intervenção nacional gera crise no PSDB-DF: “Nos respeitem”, rebate atual presidente

O Partido da Social Democracia Brasileira do Distrito Federal ( PSDB-DF ) tem enfrentado mais um episódio de turbulência interna, após um pequeno grupo de filiados ter pedido à executiva nacional uma intervenção no diretório distrital.

A crise teve início momentos depois da desfiliação do senador Izalci Lucas , que migrou para o Partido Liberal (PL), o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que abriu espaço para que seu filho, Sérgio Izalci, assumisse o comando regional após eleições internas.

Com a saída de Izalci Lucas, que liderou o PSDB-DF por vários anos, a liderança da legenda passou a ser comandada por Sérgio Izalci. No entanto, essa transição gerou reações adversas dentro do partido, levando a especulações sobre uma possível intervenção para entregar o controle do partido ao atual secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, com objetivo de concorrer a algum cargo nas próximas eleições distritais. Não há confirmação sobre esse movimento.

Contudo, umas das supostas alegações seria pelo fato que, nas últimas eleições, em 2022, o PSDB-DF não elegeu nenhum deputado distrital nem federal. O resultado pífio também foi replicado em outras unidades da Federação (UFs).

Ao GPS|Brasília , Sérgio Izalci defendeu a legitimidade de sua gestão no ninho tucano local. Durante conversa com a coluna, o dirigente partidário afirmou que sua eleição, realizada no ano passado, seguiu rigorosamente o estatuto do partido e contou com a participação de mais de mil filiados.

“Meu pai é uma pessoa e eu sou outra. Fui eleito conforme as regras partidárias e não há nenhuma questão que possa me colocar nessa condição de instabilidade interna. Isso atrapalha, inclusive, as negociações para que novas lideranças venham para fortalecer o partido”, declarou.

A tensão aumentou quando a executiva nacional do PSDB notificou o diretório distrital após receber o pedido de intervenção de três filiados locais. “O DF não participa de eleições municipais e meu mandato termina no ano que vem. Não tem nenhum motivo para uma intervenção agora, mesmo porque estamos de acordo com o estatuto tucano”, argumentou.

Vídeo com críticas

Como resposta pública, Sérgio Izalci divulgou um vídeo nas redes sociais, quando criticou a decisão da cúpula do partido de acolher o pedido de filiados isolados. Na publicação, o atual presidente reforçou o compromisso com a democracia interna do partido e repudiou qualquer tentativa de ação autoritária.

“Nós não aceitaremos qualquer tipo de gesto autoritário, antidemocrático, contra os nossos filiados do PSDB do Distrito Federal. Temos que respeitar as eleições que foram feitas seguindo o Estatuto, seguindo todos os ritos democráticos e previstos pelo PSDB nacional”, disse.

Em outro momento da gravação, Sérgio Izalci comparou qualquer possibilidade de intervenção com a situação da Venezuela, país que vive o impasse sobre a legitimidade da suposta reeleição de Nicolás Maduro.

“Nós temos que ir com o nosso mandato até o fim, que termina 2025. Nós não temos no PSDB um Maduro, um Nicolás Maduro, um ditador, para resolver as coisas no partido com uma canetada. Nós temos que respeitar a democracia. Não adianta nada o PSDB fazer um discurso pra fora, defendendo a democracia, mas dentro da sua casa agir de forma autoritária e irresponsável com o Distrito Federal e os seus filiados”, continuou.

Por fim, o atual presidente também mandou uma indireta sobre a especulação de que Sandro Avelar teria o PSDB como destino político. “Quem quiser se filiar ao PSDB e quiser disputar as eleições que estão previstas para o ano que vem, podem vir, serão muito bem-vindos, mas teremos que respeitar a democracia, o voto democrático do filiado do PSDB”, finalizou.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PSDB-DF (@psdb.df)

The post Pedido de intervenção nacional gera crise no PSDB-DF: “Nos respeitem”, rebate atual presidente first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .