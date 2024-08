Redação GPS Ópera Réquiem de Mozart será apresentada em Brasília

Um dos maiores compositores e músicos de toda história, Wolfgang Amadeus Mozart será revivido na capital do País. O Coral do Conservatório de Música e Artes de Brasília (CMAB) e o coral Schola Cantorum apresentam em agosto de 2024 o Réquiem em Ré Menor, K.626 , uma das obras mais conhecidas do compositor .

Regência de Felipe Ayala, Orquestra de Câmara da Ópera Nacional do Brasil e grande elenco se apresentam em única sessão, no dia 25 de agosto, domingo, às 19h, no Teatro da Escola de Música de Brasília (EMB).

Requiem em Ré Menor, K. 626 é uma obra de Mozart composta em 1791 para coro, solistas e orquestra. O texto é baseado na missa de réquiem da liturgia católica romana, uma missa em memória dos mortos (Requiem aeternam – Repouso Eterno).

O clássico se tornou ainda maior, já que Mozart morreu durante a composição da peça. Em cena os solistas Renata Dourado (soprano), Janette Dornellas (mezzo-soprano), Roger Vieira (tenor) e Philipe Moura (baixo) dão vida a megaprodução assinada por Renata Dourado.

“É uma ópera solene, com um ar misterioso e de suspense. Foi como se Mozart estivesse escrevendo a sua própria missa de morte na época. Temos a honra de trazer essa obra impecável para a Escola de Música de Brasília”, destaca Dourado.

Serviço

Ópera Réquiem de Mozart

Data: 25 de agosto, domingo

Horário: 19h

Local: Escola de Música de Brasília

Gratuito

