NWGroup é capa de pocket mag da edição 40 da revista GPS|Brasília

A edição de número 40 da revista GPS|Brasília vem acompanhada da pocket mag com o empreendedorismo como tema e traz o NWGroup , importante organização liderada por Nelson Wilians e Fernando Cavalcanti, na capa.

Nessa edição, Nelson Wilians, CEO e sócio-fundador do Nelson Wilians Advogados, assina o editorial onde conta sobre a criação do grupo e seu propósito. “ O NWGroup nasceu da visão de construir uma organização que não só prosperasse nos negócios, mas também tivesse um impacto positivo na sociedade “.

De acordo com Wilians, ele está confiante de que podem criar um legado duradouro. “À medida que avançamos, continuamos comprometidos com a excelência em todas as nossas operações e com a responsabilidade social que assumimos”, declara.

Ao folhear a revista, o leitor encontra a entrevista entitulada Uma jornada de liderança e inovação com Fernando Cavalcanti, CEO do NWGroup e vice-presidente do Nelson Wilians Advogados. Comandando um time com cerca de 2,5 mil colaboradores e parceiros, Cavalcanti diz que a sua experiência e visão estratégica impulsionam o crescimento do grupo empresarial. Na conversa, o economista pela FMU-SP fala sobre os desafios enfrentados ao longo da carreira, a valorização do capital humano e crescimento sustentável.

“Aprendi que, em tempos de crise, a valorização do capital humano é ainda mais crucial. Compreendi que uma empresa só é tão forte com seu time forte, desde então, faço questão de investir no desenvolvimento e bem-estar dos nossos colaboradores e parceiros”, diz se referindo os desafios da pandemia.

O empresário afirma que tem planos ambiciosos para os próximos anos. “A inovação sempre esteve no centro de nossa estratégia. Investimos em tecnologia de ponta, como inteligência artificial e automação, para otimizar nossos processos internos e melhorar a eficiência operacional”, ressalta.

Cavalcanti, que tem base em Brasília, vem atuando fortemente junto ao setor produtivo, entidades e os Três Poderes, abrindo as portas da sua casa para eventos importantes, como o LIDE que reúne executivos dos mais variados setores de atuação da capital federal.

Soluções do NWGroup

Fundado em 2018, o NWGroup foi pensado para apresentar soluções corporativas, viabilizando a capacidade produtiva para o fomento de negócios em âmbitos nacional e internacional. A organização está presente em todo o Brasil e atua em quatro vertentes: Nelson Wilians Negócios & Investimentos (NWNI); NWSeguros; Nelson Wilians Soluções, focada na recuperação de créditos; e o Instituto Nelson Wilians. Ao todo, são mais de vinte mil clientes em todo o País e 23 unidades.

O grupo ainda disponibiliza serviços de assessoria para formalização de projetos em outros países onde já estamos operando, além de atrair investidores estrangeiros e a encontrar fornecedores que possam contribuir com a logística e em outras áreas.

Mercado de seguros e fomento na moda

A revista ainda traz uma interessante entrevista sobre seguros com Rafael de Matos e Fernando Brito, sócios da NWSeguros, que citaram a trajetória da empresa e as expectativas para o futuro da corretora em um setor em constante transformação.

Rafael de Matos fala sobre a importância de estar atento ao mercado para deixar o portfólio do NWGroup ainda mais completo. “ Buscamos sócios com vasta expertise para fundar a NWSeguros, completando o rol de produtos, serviços e atendimento aos nossos clientes. Somos uma corretora que utiliza o conceito One Stop Shop, em que o cliente tem acesso a todos os tipos de seguros, desde produtos simples até estruturas complexas para empresas “, explica Matos.

Segundo Fernando Brito, o setor de seguros está em constante expansão. “ Tecnologias avançadas serão cruciais para simplificar processos e melhorar a gestão de riscos, como cibersegurança. A entrada de investidores profissionais na empresa pode levar a mais inovação e expansão de soluções de seguros, atendendo à crescente demanda por seguros especializados e sustentáveis “, ressalta Brito.

Por fim, mas não menos importante, a pocket mag também aborda a economia criativa através da moda e conta a história do designer de moda Fabio Yukio, colaborador de grifes reconhecidas no Brasil e criador da marca de resort de luxo brasileiro YUKIO, que conta com escritórios em São Paulo e em Miami, nos Estados Unidos.

Em novembro de 2023, o estilista lançou a Armory, nova label inspirada no conceito de poder e resiliência e a NW Group investiu no talento do designer. A Armory apresenta um acervo emblemático de criações atemporais, onde a predominância da alfaiataria se apresenta em recortes e modelagens performáticas.

