Redação GPS No heliponto do Meliá Brasil 21, evento reúne trade de casamento

Em um fim de tarde de céu azul, convidados se reuniram no heliponto do Meliá Brasil 21 . Em agradecimento aos cerimonialistas e à toda a trade de casamento que têm um relacionamento estreito com o empreendimento, Fabiano Cunha Campos, Presidente do Complexo Brasil 21, e Jacques Bezencon, responsável pelo hotel, receberam todos na nona edição do evento Love Stories.

Além dos inúmeros pedidos de casamento que já foram realizados no heliponto, a busca do hotel pelas noivas é enorme.

Nessa edição do encontro, uma novidade animou o setor. Foi anunciado que todo o quinto andar foi reformado com o serviço The Level e já vem recebendo diversas solicitações para hospedagem das noivas.

A ilha japonesa da Federal Buffet fez parte do evento, que foi decorado por Zeferina. Os doces e bem casados da Lale e o drinks oferecidos pela Sweet Drinks também estiveram à disposição dos cem convidados.

DJ Bola, Adriana Samartini, Meoly e o saxofonista Bruno Arsky foram os responsáveis pelo som da festa.

Veja os cliques feitos por Rayra Paiva:

Fabiano Cunha Campos, Tati Pinardon e Gilberto Menezes Maria Beatriz Cunha Campos, Fabiano Cunha Campos, Ana Luísa Cunha Campos e Gabriel Cunha Campos Alexandre Miranda, José Otávio, Ana Amorim, Laiza Braz, Cris Simplício e Paulo Lima Bruna Gomes e Jacques Bezencon Eliza Borges, Tati Pinardon, Silvia Bueno e Thiago Malva Equipe do Hotel Meliá Brasil 21 Eugênio Cue, Maria Luísa Avelar e Bernardo Avelar Eliza Borges e Thiago Malva Jakeline Alessi e Camila Vilasboa Jacques Bezencon e Tati Pinardon Izabelly Romão, Jacques Bezencon , Bruna Gomes e Neuzinha Pereira Fabiano Cunha Campos, Ana Luísa Cunha Campos e Maria Beatriz Cunha Campos Tati Pinardon e Fernanda Pedrosa Tati Pinardon, Adriana Samartini, Bruna Gomes e Fernanda Pedrosa Tati Pinardon, Bruna Gomes e Michelle Machado Welida e Wendra Miranda Silvia Bueno

