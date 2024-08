Pedro Reis Lojistas do Brasília Shopping se reúnem em encontro com apresentação dos Melhores do Mundo

Na última segunda-feira (19), o Teatro do Brasília Shopping foi palco de um evento exclusivo voltado para seus lojistas, servindo como um aquecimento para o aguardado Estilo Brasília, evento de moda que acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro. O encontro, que reuniu 50 pessoas, incluindo representantes do shopping, lojistas e influenciadores parceiros, foi marcado por uma apresentação especial do grupo Os Melhores do Mundo .

Durante o evento, os participantes assistiram a esquetes personalizadas, criadas especialmente para conectar o estilo de vida brasiliense com a identidade do Brasília Shopping. A apresentação explorou a trajetória do shopping nos eventos de moda ao longo dos anos, reforçando o papel do centro comercial como um dos principais pontos de referência quando se trata do “jeito Brasília” de ser.

Com um clima descontraído e alto-astral, o encontro teve como premissa aproximar ainda mais os lojistas, preparando-os para o evento de setembro, que promete movimentar toda a engrenagem do shopping.

A proposta do Estilo Brasília vai além de trazer tendências externas; busca integrar os lojistas de diferentes segmentos em um esforço coletivo para destacar o que há de melhor na curadoria de moda e estilo do shopping. O objetivo do Brasília Shopping é criar um ambiente de colaboração e pertencimento, onde cada lojista, independente de seu nicho, possa contribuir para a composição do estilo que caracteriza o espaço.

Confira mais cliques do evento pelas lentes de Vanessa Castro:

Maria Ivania Holanda Maira Gadelha, Renata Monnerat e Paula Santana Carol Coelho Tamires Santos Renan Cartaxo e Manuela Castelo Branco Pedro Henrique lima e Amarilda Rodrigues Maira Gadelha Maira Gadelha e Paula Santana Isabella Gomes Danila Gomes, Flayonara Araújo e Lucilene Aguiar Cris Korting, Giovane Fischborn e Giovanna Fischborn Camile Oliveira e Hugo Barros Angélica Meira

