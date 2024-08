Agência Brasília GDF recebe 90 novos ônibus para o BRT

O sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal ganhou reforço nesta quarta-feira (21). O GDFl recebeu mais 90 ônibus novos que vão circular no sistema do BRT do Gama e de Santa Maria. A chegada dos novos veículos reforça o compromisso deste GDF de ampliar e fornecer uma frota 100% renovada sem impactar na tarifa paga pelos usuários do transporte coletivo da capital federal. A operação dos novos ônibus está prevista para começar em setembro. Durante a apresentação dos veículos, nesta quarta-feira (21), também foi anunciada a compra internacional de 18 vagões do Metrô-DF para substituir os antigos do modelo Série 1.000.

Com investimento total de R$ 280 milhões, os novos ônibus são considerados de alta tecnologia e contribuem para a qualidade do ar e a preservação do meio ambiente. “Nós já temos quase 800 ônibus desse modelo, que são os menos poluentes do mundo, reforçando o nosso compromisso com a sustentabilidade”, defendeu a vice-governadora Celina Leão. “No início, não havia a previsão de ar-condicionado dentro dos ônibus, mas nós trabalhamos para que pudéssemos incluir a climatização, e assim foi feito.”

Foram incluídos na frota 51 veículos articulados e 39 do tipo Padron, que vão fazer parte da área 2 do transporte coletivo da capital, totalizando uma frota de 704 ônibus. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, há outras importantes ações até o fim do ano para reforçar o transporte público.

“A gente monitora a lotação dos ônibus e solicita a ampliação de frota. Essa entrega de hoje prevê a substituição de ônibus antigos e outros novos para ampliar a rede. Teremos mais 250 veículos até o final do ano que vem, ou seja, vamos ampliar em 10% a frota, isso é mais investimento”, defendeu o secretário Zeno Gonçalves.

Os custos para adquirir novos veículos não serão repassados ao passageiro com o aumento de tarifas. Isso porque o investimento será integralmente subsidiado por este GDF para garantir o congelamento dos preços das passagens de ônibus.

“O cidadão não vai sentir esse impacto. O governo vai arcar com o custo para que não tenha acréscimo na tarifa e isso possa vir a comprometer a renda do trabalhador, como acontece no Entorno. Por isso pedimos apoio da população para sempre nos repassar eventuais problemas com as linhas pra que a gente continue fiscalizando, controlando e punindo as empresas que estejam descumprindo algum compromisso”, concluiu Zeno.

A região Norte do Distrito Federal também será, em breve, beneficiada com a circulação dos BRT. “Assim que forem concluídas as obras da terceira faixa na BR-020, nós poderemos levar esses coletivos para lá e melhorar a mobilidade dos moradores dessa região. Essa é uma transformação ainda em curso”, anunciou a vice-governadora Celina Leão.

Ônibus 0 km

Todos os veículos são novos e contam com validador V6, com funcionalidade EMV, necessária para integrar o sistema de pagamento de passagens 100% eletrônico, com uso de cartões de transporte e cartões bancários de débito e crédito.

Os 90 ônibus vão circular no sistema do BRT do Gama e de Santa Maria | Foto: Renato Alves/ Agência Brasília

De tecnologia moderna, no padrão Euro 6, os novos modelos contribuem para a qualidade do ar e a preservação do meio ambiente, reduzindo a emissão de gases em 80% e de partículas poluentes em 50%. Contam com sistema de desligamento automático para economia de energia, além de autonomia para recarga de baterias por meio de placas solares.

Para os passageiros, os novos veículos vão proporcionar mais conforto e segurança, com ar-condicionado, piso baixo, motor traseiro e câmbio automático, além do sistema de monitoramento por câmeras, portas elétricas antiesmagamento, bancos estofados, vidros fumês antiUV e freios a disco.

Os novos ônibus fazem parte dos 195 veículos anunciados pela Viação Pioneira, em setembro de 2023, dos quais 79 são destinados ao aumento da frota e 116 para substituir veículos mais antigos. A Pioneira é responsável pela operação na área 2, que abrange as regiões administrativas do Gama, Santa Maria, Paranoá, ltapoã, São Sebastião e Park Way.

No primeiro lote, em setembro do ano passado, foram entregues 79 ônibus básicos, que foram incorporados principalmente nas linhas de São Sebastião e do Jardim Botânico. Em fevereiro deste ano, entraram em operação 20 Padrons BRT e 16 Super Padron nas linhas do Paranoá e Itapoã. Em abril, a Pioneira renovou 10 veículos articulados no sistema do BRT.

Mais investimentos no Metrô-DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal também deve ganhar investimentos para renovação de seus vagões. De acordo com a vice-governadora Celina Leão, a previsão é que 18 trens sejam adquiridos para trazer mais conforto e segurança aos usuários.

“Estamos fazendo reuniões e elaborando um planejamento estratégico de transporte. Há uma necessidade imediata de investimentos no Metrô e estamos fazendo isso. São mais de R$ 110 milhões na melhoria de toda a estrutura de manutenção desses trens. Além disso, toda a Série 1.000 será trocada, totalizando 18 vagões novos. Houve a decisão do descontingenciamento dos recursos para que a Semob, junto ao Metrô, compre esses trens e nós tenhamos um transporte mais rápido e confortável”, acrescentou.

The post GDF recebe 90 novos ônibus para o BRT first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .