Caio Barbieri Defensoria Pública do DF inaugura posto para mulheres vulneráveis na CLDF

A Defensoria Pública do Distrito Federal ( DPDF ) inaugurou, nesta terça-feira (21), um novo posto de atendimento exclusivo para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Localizado na Câmara Legislativa ( CLDF ), o espaço é uma extensão do Núcleo de Assistência Jurídica de Promoção e Defesa das Mulheres e busca ampliar a proteção e defesa dos direitos do público feminino no Distrito Federal.

O novo posto, que funcionará de forma permanente, tem como missão promover a defesa de interesses individuais, coletivos e difusos das mulheres vítimas de violência de gênero, e que atuará tanto na esfera judicial quanto extrajudicial.

A inauguração do espaço ocorre no mesmo mês em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos, reforçando o compromisso da DPDF com a proteção das mulheres.

Durante a cerimônia de abertura, uma edição extra do projeto “Dia da Mulher” foi realizada, em conjunto com a Semana de Prevenção ao Feminicídio da CLDF.

O evento, organizado pela Procuradoria Especial da Mulher da CLDF, trouxe uma série de atividades voltadas para o enfrentamento da violência de gênero e contou com a participação de especialistas, professoras e mulheres engajadas na luta contra o feminicídio.

O defensor público-geral do DF, Celestino Chupel, destacou a importância do novo posto de atendimento. “Além do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), que já atua no Fórum José Júlio Leal Fagundes, agora teremos mais um ponto de apoio para as mulheres que buscam auxílio na Defensoria Pública. Esse novo espaço é fundamental para reforçar a nossa atuação em prol da cidadania e do bem-estar do público feminino do Distrito Federal,” afirmou.

Dia da Mulher

A edição extra do Dia da Mulher faz parte de um mutirão de atendimento voltado às mulheres em situação de vulnerabilidade, como parte das atividades da Semana de Prevenção ao Feminicídio.

O evento incluiu diversos serviços, como atendimentos oftalmológicos, orientação jurídica e serviços de apoio psicossocial, com a participação de diversas instituições parceiras, como o Instituto Fecomércio-DF, a Fiocruz, e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Subdefensora pública-geral e coordenadora do evento, Emmanuela Saboya ressaltou a relevância da iniciativa. “A colaboração entre a DPDF e a CLDF é crucial na luta contra a violência de gênero. A edição extra da ação ‘Dia da Mulher’ oferece um suporte integral, combinando ações de prevenção, proteção e acesso à justiça,” pontuou.

Atendimento

Além do novo posto de atendimento, a Defensoria Pública do DF mantém outras iniciativas voltadas para a defesa dos direitos das mulheres. O Nudem, localizado no Fórum José Júlio Leal Fagundes, já atua na proteção de vítimas de violência de gênero, oferecendo serviços jurídicos e psicossociais.

A DPDF também promove o projeto “Dia da Mulher” mensalmente, onde são oferecidos diversos serviços em rede para atender as mulheres em situação de vulnerabilidade. Desde o início do projeto, mais de 22 mil atendimentos foram registrados.

As mulheres vítimas de violência doméstica também podem contar com um canal exclusivo de atendimento através do ramal 2 do Disque Defensoria 129, que oferece acolhimento e orientação jurídica sem a necessidade de deslocamento até os núcleos da DPDF.

Além disso, a Central 162, ramal 2, do Participa DF, está disponível para acolher e esclarecer dúvidas das vítimas, oferecendo um primeiro atendimento para quem precisa de apoio. Em casos de emergência, as vítimas podem recorrer ao 190 (Polícia Militar) ou ao 180 (Central de Atendimento à Mulher).

The post Defensoria Pública do DF inaugura posto para mulheres vulneráveis na CLDF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .