“Coringa: Delírio a Dois”, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ganha novo pôster

A Warner Bros. Pictures revelou recentemente um novo pôster promocional para “Coringa: Delírio a Dois” , a aguardada sequência do aclamado “Coringa” de 2019. O filme, que chega aos cinemas brasileiros em 3 de outubro, traz de volta Joaquin Phoenix no papel de Arthur Fleck, o personagem que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator. Desta vez, Phoenix contracena com Lady Gaga, cujo papel promete adicionar uma nova camada de complexidade à narrativa.

O pôster divulgado apresenta os personagens principais em uma pose dramática, envolvidos em uma dança, com expressões que mesclam paixão e tensão, reforçadas pelas manchas de sangue em seus rostos. Esse visual instigante sugere uma continuação que explorará ainda mais os temas de dualidade e loucura que marcaram o primeiro filme.

Dirigido por Todd Phillips, que retorna após o sucesso do filme original, “Coringa: Delírio a Dois” promete mergulhar ainda mais fundo na mente perturbada de Arthur Fleck, agora institucionalizado em Arkham enquanto espera julgamento pelos crimes cometidos. A trama, que mistura elementos de musical com o tom sombrio e psicológico que marcou o primeiro filme, deve explorar o relacionamento entre Arthur e a personagem de Lady Gaga, cuja dinâmica ainda é mantida em segredo.

A sequência vem com grandes expectativas, dado o impacto cultural do primeiro filme, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais e se tornou o filme R-rated de maior bilheteria da história. Além disso, o retorno de Phoenix, combinado com a presença de Gaga, cria uma antecipação única em torno da estreia.

“Coringa: Delírio a Dois” conta ainda com a participação de atores de peso como Brendan Gleeson e Catherine Keener , além de Zazie Beetz , que reprisa seu papel do primeiro filme. A equipe criativa de Phillips também retorna, incluindo o diretor de fotografia Lawrence Sher e a compositora Hildur Guðnadóttir , ambos indicados ao Oscar pelo trabalho em “Coringa” .

Com a estreia se aproximando, a Warner Bros. já iniciou os preparativos para o lançamento, com a pré-venda de ingressos marcada para começar em 23 de agosto. Os fãs podem esperar um filme que promete desafiar as convenções do gênero, mantendo o foco na psique distorcida de seu protagonista.

Para aqueles ansiosos por mais detalhes, o trailer oficial do filme já está disponível no YouTube, oferecendo um vislumbre do que está por vir. “Coringa: Delírio a Dois” não é apenas uma continuação, mas uma expansão do universo sombrio criado por Todd Phillips, que promete levar o público a uma jornada tão perturbadora quanto fascinante.

Confira o trailer oficial:

