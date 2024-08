Pedro Reis Com presença de Lu Alckmin e Fernando Cavalcanti, 40ª edição da revista GPS|Brasília é lançada

Na noite da última terça-feira (20), o restaurante Piselli, localizado no sofisticado shopping Iguatemi Brasília, foi palco do lançamento da 40ª edição da revista GPS|Brasília , eleita a melhor da cidade pelo Prêmio Colunistas em 2023. O evento, que reuniu a elite da sociedade brasiliense, foi marcado por um ambiente elegante, discursos inspiradores e uma celebração à altura da trajetória de quatro décadas da publicação.

Os convidados começaram a chegar por volta das 18h, sendo recepcionados com um coquetel na charmosa varanda do Piselli. A ambientação sofisticada, com flores e decoração assinadas por Daniela Abdanur, complementou o clima refinado da noite. Ao som de DJ Sony, as conversas fluíam enquanto os presentes apreciavam as bebidas oferecidas, que incluíam vinhos selecionados da Vinícola Brasília e drinks sofisticados da APTK Spirits.

O clima era de expectativa, especialmente com a chegada das personalidades mais aguardadas da noite. Entre os primeiros a chegar estava Fernando Cavalcanti, CEO do NWGroup e capa da pocket mag da edição; seguido por Lu Alckmin, segunda-dama do Brasil e estrela da capa desta edição; e Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. O empresário e ex-governador Paulo Octávio, um dos sócios da revista, também compareceu, evidenciando o prestígio do evento.

Às 20h, os convidados se reuniram para prestigiar a apresentação oficial da revista. Paula Santana, sócia-fundadora da GPS|Brasília, abriu os discursos, emocionada ao recordar a trajetória da revista. “É com imenso orgulho que celebramos esta 40ª edição, uma marca que reforça nosso compromisso com a qualidade e a relevância do conteúdo que produzimos” , destacou, sendo aplaudida pelos presentes. O evento foi organizado com maestria por Karine Lima, que coordenou todos os detalhes da noite.

Lu Alckmin, visivelmente emocionada, também se pronunciou. “Estou muito honrada por ter sido entrevistada por Paula Santana, foi um momento especial onde pude falar sobre minha vida e meu trabalho. Estou ainda mais feliz com o lançamento da 40ª edição da revista GPS|Brasília. É uma honra enorme para mim” , disse a segunda-dama, recebendo aplausos calorosos.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, destacou a importância da manutenção do formato impresso da revista em uma era dominada pelo digital. “A revista GPS|Brasília é uma marca reconhecida em nossa cidade. Poucos veículos sobreviveram a essa era, e o GPS|Brasília é um deles, graças ao reconhecimento da população” , declarou Celina, que também elogiou o trabalho social realizado por Lu Alckmin, mencionando a humildade e dedicação da segunda-dama.

Paulo Octávio também tomou posse do microfone para prestigiar e elogiar Lu Alckmin. “Lu Alckmin é uma mulher maravilhosa, a conheço desde a época em que concorria como vice-governador de Brasília e seu marido era candidato à presidência. Além de um sorriso único, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar o próximo” , discursou.

Após os discursos, os convidados foram servidos com um jantar requintado, preparado pela equipe do Piselli. As opções de entrada incluíam a refrescante Insalata Toscana, um mix de folhas verdes, tomates marinados, maçã verde, lâminas de porchetta e pistache, com molho de mostarda, mel e limão, ou o delicado Tartare di Tonno, um tartar de atum servido sobre uma saladinha de quinoa com ratatouille de legumes, pepino e emulsão de limão e hortelã. As louças e talheres utilizados foram fornecidos pela renomada Tania Bulhões, acrescentando um toque de sofisticação à apresentação dos pratos.

Os pratos principais não ficaram atrás em sofisticação. O Fagottini di Damasco, uma massa fresca recheada de queijo de cabra e damasco ao molho de manteiga, ervas finas e nozes, foi um dos destaques, assim como o Risoto Sorrento, uma fantasia “di mare” com lulas, camarões, polvo e molho de tomate fresco. Para quem preferiu carne, as opções incluíam o Pesce i Zucca, um peixe grelhado com crosta de castanha de baru, purê de abóbora e molho bisque, ou o Filetto di Manzo, um medalhão de filé mignon grelhado servido sobre dois molhos – demi glace e fonduta de queijo parmesão – e batata trufada gratinada.

A sobremesa foi uma atração à parte, com uma mesa de doces preparada pela Doce Maison, que encantou os convidados e encerrou a noite com chave de ouro.

40ª edição: Lu Alckmin: Amor que transforma

A edição da revista GPS|Brasília foi lançada com uma capa estrelada por Lu Alckmin e traz o título Amor que transforma . Na matéria, a segunda-dama do Brasil fala sobre as causas sociais que apoia, como a Padaria Artesanal, e como mobiliza a sociedade civil para a qualificação de pessoas em situação de vulnerabilidade.

GPS|Empreendedorismo: NWGroup

O evento também marcou o lançamento da pocket mag GPS|Empreendedorismo , com Fernando Cavalcanti e Nelson Wilians na capa. O encarte, intitulado NWGroup , apresenta a visão estratégica e as soluções corporativas da empresa, que se destaca pelo fomento de negócios com presença nacional e expansão internacional.

“No material, destacamos o NWGroup e todas as nossas empresas, além das consultorias que oferecemos aos nossos clientes. É uma forma de eles conhecerem melhor nosso trabalho, e estamos muito felizes com o crescimento que temos alcançado” , afirmou Fernando Cavalcanti

O que os convidados acham da GPS|Brasília

Além dos discursos principais, outras autoridades presentes também destacaram a relevância da revista para Brasília.

Cristiano Araújo, secretário de Turismo: “A equipe, liderada por Rafael Badra, Paula Santana, Eduardo Lira e Paulo Octávio, tem feito um excelente trabalho ao divulgar nossa cidade de forma positiva, promovendo nosso polo gastronômico e os eventos de turismo náutico e esportivo. A GPS|Brasília colabora com o governo do Distrito Federal e eu, como secretário de Turismo, agradeço e reafirmo nossa parceria.”

Giselle Ferreira, secretária da Mulher: “É muito importante termos uma revista histórica como a GPS|Brasília, que se mantém viva em tempos de tecnologia. Nada melhor do que poder folhear uma revista com grandes mulheres na direção, como Paula Santana. Hoje, estamos homenageando a segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin, que também realiza um trabalho social incrível. Precisamos valorizar as mulheres, e a GPS|Brasília é uma revista que leva informação para muitas delas.”

Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa do DF: “Sou suspeito para falar, porque admiro muito a revista e toda sua equipe. Para nós, que representamos os deputados, é motivo de orgulho estar neste lançamento. É uma alegria contar com um meio de comunicação tão sério, transparente e independente.”

José Humberto, secretário de Estado do DF: “O impresso, em particular, é importante porque permite o manuseio e o armazenamento de informações, proporcionando um recall valioso quando se busca por matérias passadas. Do ponto de vista do governo, reforçamos nosso apoio para que esses veículos continuem sendo o elo de comunicação entre o governo e a sociedade.”

Paula Belmonte, deputada distrital: “Como parlamentar e mulher, sempre fui defensora da pauta feminina. E fiquei muito feliz em ver uma figura tão importante como a dona Lu Alckmin estampando a capa desta edição da GPS|Brasília, falando de um projeto lindo e que vem fazendo a diferença na vida de várias mulheres. É sempre gratificante ter uma revista de tanto sucesso exaltando nomes importantes da história da nossa cidade.”

Helisson Pelegrini, CEO da SmartBens Imobiliária e parceiro do GPS|Brasília: “Sou de Brasília, tenho 40 anos, e acompanhei o nascimento da GPS|Brasília. Para mim, o impresso ainda é essencial, pois leva a informação diretamente para a casa do cliente. A revista continua sendo um forte meio de mídia e comunicação, mostrando essa interação entre entretenimento, diversão e status.”

Seu Higino, fundador da Casa da Moldura e apoiador do GPS|Brasília: “Quando você imprime, deixa registrado para sempre, e o nível de consulta da revista é impressionante, pois a seleção de assuntos é feita com rigor e bom senso. Me sinto extremamente gratificado em apoiar a GPS|Brasília, porque atinge exatamente o público que preciso: um público de bom gosto, consumidor, que sabe o que quer,”

