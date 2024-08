Redação GPS Clube de Golfe de Brasília sedia 4ª Etapa do Campeonato Brasiliense

O Clube de Golfe de Brasília será o centro das atenções nos dias 24 e 25 de agosto de 2024, quando receberá a 4ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Golfe. Com início previsto para as 6h40 da manhã, a competição vai atrair os melhores jogadores da capital e entusiasmar o público apaixonado pelo esporte.

A etapa segue o sucesso da 3ª edição do campeonato, realizada em junho, e deve contar com a participação de cerca de 80 competidores. Divididos em várias categorias — como Scratch, Masculino, Feminino, Ladies Light e Iniciantes —, os jogadores disputarão, além dos troféus, prêmios extras nas categorias de Drive mais longo (masculino e feminino) e Bola mais perto da bandeira.

Entre os participantes, destacam-se nomes que competem em torneios de relevância nacional e internacional, como Gonzalo Berlim, Henrique Versiani, Rafael Paiva e Andrey Xavier, que atualmente ocupa a primeira posição no ranking sul-americano de golfe amador. A presença dos atletas de renome promete elevar ainda mais o nível da competição.

Um dos destaques deste campeonato é o crescente número de mulheres e jovens talentos participando do torneio. A escolinha do Clube de Golfe de Brasília , reconhecida como a maior da América Latina, tem desempenhado um papel fundamental nesse aumento.

Recentemente, mais de 65 crianças competiram em torneios infantis, estabelecendo um novo recorde de participação. Este sucesso não só inspira a comunidade local, mas também serve de modelo para outras iniciativas esportivas em todo o Brasil.

Serviço:

– Evento: 4ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Golfe

– Data: 24 e 25 de agosto de 2024

– Local: Clube de Golfe de Brasília – SCES Trecho 2, Lote 2

– Contato: (61) 2191-6599

