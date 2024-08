Beatriz Lima Leal Chanel lança fone de ouvido de R$ 90,5 mil

Compraria? A Chanel anunciou nessa terça-feira (20) o mais novo acessório da marca: o fone de ouvido Première Sound. Também podendo ser transformado em colar e relógio, o produto três em um estará à venda por €14,8 mil (cerca de R$90,5 mil).

Inspirado no relógio clássico da maison , Première Édition Originale, o acessório foi desenvolvido no período de dois anos por Arnaud Chastaingt (diretor do estúdio de criação de relojoaria da Chanel). Lançado pela primeira vez em 1987, o relógio Première Édition Originale foi inspirado em alguns dos itens mais famosos da Chanel . A caixa octogonal remete ao formato da tampa do frasco do perfume Chanel Nº5, enquanto a pulseira faz referência à alça de corrente das bolsas da grife.

O Première Sound, uma releitura desse clássico, é um relógio e colar de aço revestido com ouro de 18 quilates, entrelaçado com um fone de ouvido de couro preto, que pode ser removido.

Chanel Première Sound (Foto: cortesia) Chanel Première Sound (Foto: cortesia) Chanel Première Sound (Foto: cortesia)

O fone desenvolvido pela Master & Dynamic (que já trabalhou com Louis Vuitton e Celine) conta com isolamento acústico que cancela ruídos externos, e fornece som de alta qualidade. O Première Sound pode ser usado para ouvir músicas ou podcasts, e atender ligações, e vem com adaptadores para entradas tipo C e Apple Lighting. O acessório também tem controle para volume e microfone.

Quem usou o Première Sound pela primeira vez foi a embaixadora da maison e integrante do grupo de K-pop Jennie Kim, em um evento no verão deste ano. Quem estrela a campanha do acessório é a Lily-Rose Depp, atriz e também embaixadora da Chanel.

Jennie Kim usando o Chanel Première Sound (Foto: cortesia) Jennie Kim usando o Chanel Première Sound (Foto: cortesia) Lily-Rose Depp usando o Chanel Première Sound (Foto: cortesia) Lily-Rose Depp usando o Chanel Première Sound (Foto: cortesia)

Com lançamento marcado para o dia 2 de setembro em boutiques selecionadas da Chanel ao redor do mundo, o fone de ouvido é de tiragem limitada e sob encomenda. No Brasil, o Première Sound custará R$ 103 mil.

Antes disso, o Première Sound poderá ser encontrado exclusivamente no Le Bon Marché Rive Gauche em Paris, a partir do dia 31 de agosto, na pop-up da linha Chanel Première, que funcionará até 2 de outubro.

