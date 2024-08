Agência Brasília Candidatas ao Miss Brasil Globo 2024 são recebidas por Ibaneis Rocha

As candidatas ao concurso Miss Brasil Globo 2024 estiveram no Palácio do Buriti nesta quarta-feira (21) para divulgar o evento que ocorre na próxima sexta (23), em Brasília, no Hotel Nacional, a partir das 21 horas. As representantes de todo o país foram recebidas pelo governador Ibaneis Rocha e pelos anfitriões do concurso.

Para o governador Ibaneis Rocha, esse tipo de concurso é bem-vindo e fomenta o turismo na capital. “Brasília é uma cidade belíssima, uma cidade que tem ruas abertas, um bom aeroporto, excelente rede hoteleira, vários pontos turísticos pela cidade. Então, Brasília se desvenda não só pelos Três Poderes que estão estabelecidos aqui, mas pela cidade bela que é. E nós temos trabalhado muito nessa questão do turismo da capital”, avalia. “A gente fica feliz de ter vocês aqui na capital da República, concorrendo a esse prêmio maravilhoso. Eu desejo a todas muita sorte e eu desejo que seja um excelente evento para todos vocês”, concluiu.

Segundo o organizador do concurso, Danilo D’Avila, Brasília é também a capital do concurso de miss. Uma tradição que, segundo ele, trabalha para manter há décadas no Distrito Federal.

“Nosso concurso é o tradicional concurso raiz de Miss Brasil. Evidentemente, se é o concurso raiz, ele tem que ser na capital federal. E naquela época, em 1994, quando o presidente era o Itamar Franco, me pediu para que a gente voltasse a fazer aqui em Brasília. Porque o concurso saiu daqui de Brasília um período. E ali eu assumi o compromisso e estou cumprindo até hoje. Não falhamos nem um ano desde 1994. Podem existir outros eventos semelhantes, isso não é proibido. Porém, a raiz mesmo do Miss Brasil, eu manterei sempre”, declarou.

Candidata pelo DF, a empresária do ramo da moda Sarah Félix, 24 anos, comemora a oportunidade de ser a representante da capital. “Estou muito feliz e honrada em participar desse concurso. Estou ansiosa e trabalhando muito, estou orgulhosa de participar desse evento”, afirmou.

