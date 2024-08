Redação GPS Batalhão dos Poderes será construído no centro de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ganhará uma nova e moderna sede para o 6º Batalhão, conhecido como Batalhão dos Poderes, responsável pela segurança na área central de Brasília, incluindo a Esplanada dos Ministérios. A informação é do Metrópoles .

O novo complexo, que será construído na Quadra 4 do Setor de Administração Federal Norte (SAFN), ocupará uma área de 13.671,80 metros quadrados e contará com quatro edifícios projetados para abrigar até mil policiais, dos quais 600 estarão prontos para operações imediatas.

A principal estrutura do complexo será dedicada ao Comando de Policiamento da Esplanada e ao Departamento Operacional da PMDF , com foco no gerenciamento de crises. O prédio incluirá modernas salas de videomonitoramento, reuniões, imprensa e situação, além de abrigar gabinetes para o Comando-Geral e o Subcomando-Geral da corporação.

Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Fernando Leite destacou a importância da nova sede para a segurança dos principais órgãos governamentais do país.

“O novo batalhão vai atender a Esplanada dos Ministérios, cuidar dos palácios e das sedes ali localizadas, com uma estrutura moderna, incluindo heliponto, drones, auditório e outras instalações de ponta. Será um dos batalhões mais modernos do Brasil”, afirmou.

Além de suas funções cotidianas, a nova sede do Batalhão dos Poderes foi planejada para servir como base de apoio a policiais de outras unidades da Federação durante eventos e manifestações na área central da capital. Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF, enfatizou que a estrutura será fundamental para manter a ordem em grandes mobilizações e garantir a segurança dos órgãos federais.

O projeto de ampliação do batalhão ganhou destaque após as invasões ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto em janeiro de 2023. Em resposta aos incidentes, o batalhão foi ampliado com a instalação de novos refeitórios, dormitórios, vestiários e uma área administrativa.

A licitação para a construção da nova sede do Batalhão dos Poderes está marcada para o dia 30 de outubro, às 9h. Interessados podem acessar o edital e os anexos no site da Novacap.

