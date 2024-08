Agência Brasília Agências do trabalhador oferecem 481 vagas de emprego para quem não tem experiência

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 544 oportunidades de emprego disponíveis nesta quarta-feira (21). O maior salário é de R$ 3.632 para uma vaga de técnico de contabilidade em Planaltina. O empregador cobra que o candidato tenha atuado na área previamente e concluído o ensino médio.

Outras 481 chances de recolocação profissional não exigem que os candidatos tenham experiência. Há 32 postos para auxiliar de cozinha com remuneração de até R$ 1.600 sem local fixo de atuação, em Samambaia e em Taguatinga. Outro destaque são 33 ofertas para consultor de vendas com salário máximo de R$ 1.640 em Ceilândia, Planaltina e Cruzeiro, entre outros locais.

Todas as chances contam com benefícios, além da remuneração. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] . Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

