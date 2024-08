Redação GPS Saiba quais são os museus mais visitados do mundo

O Theme Index and Museum Index 2023 divulgou a lista dos vinte museus mais visitados do mundo, que traz o Museu do Louvre, em Paris , no topo. O lugar recebeu 8,86 milhões de visitantes no ano passado, o que representou um aumento de quase 15% em relação a 2022. Em seguida, aparecem os Museus Vaticanos, com 6,76 milhões de visitantes, e, fechando o pódio, o Museu Nacional da China, na capital Pequim, com 6,75 milhões.

Segundo o relatório anual da Themed Entertainment Association (TEA), todos os museus juntos somaram 99,8 milhões de visitantes — 66% a mais em relação ao número de 2022, quando a soma foi de 57,1 milhões. Dos 20 museus, Europa e Ásia empataram no ranking e os outros quatro nos Estados Unidos.

No entanto em relação ao volume de visitas, a Europa segue na frente e concentra 42% da frequência global. Em seguida, vem a Ásia com 39%.

Confira a lista:

1. Museu do Louvre, Paris, França – 8,86 milhões de visitantes

2. Museus Vaticanos, Vaticano – 6,76 milhões

3. Museu Nacional da China, Pequim, China – 6,75 milhões

4. Museu Britânico, Londres, Inglaterra – 5,82 milhões

5. Museu de História Natural, Londres, Inglaterra – 5,68 milhões

6.The Metropolitan Museum of Art, Nova York, Estados Unidos – 5,36 milhões

7. Museu de Ciência e Tecnologia da China, Pequim, China – 5,31 milhões

8. Museu de Nanjing, Nanjing, China – 5,00 milhões

9. Museu Americano de História Natural, Nova York, Estados Unidos – 5,00 milhões

10. Museu de Suzhou, Suzhou, China – 4,85 milhões

11. Tate Modern, Londres, Inglaterra – 4,74 milhões

12. Museu Nacional de História Natural, Washington D.C., Estados Unidos – 4,40 milhões

13. Museu de Hunan, Changsha, China – 4,39 milhões

14. Museu da Província de Hubei, Wuhan, China – 4,30 milhões

15. Museu Nacional da Coreia, Seul, Coreia do Sul – 4,18 milhões

16. Museu de Guangdong, Guangzhou, China – 4,00 milhões

17. Musée d’Orsay, Paris, França – 3,87 milhões

18. Galeria Nacional de Arte, Washington D.C., Estados Unidos – 3,83 milhões

19. Museu do Prado, Madri, Espanha – 3,33 milhões

20. Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia – 3,27 milhões

The post Saiba quais são os museus mais visitados do mundo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .