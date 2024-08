Agência Brasil Governo divulga gabarito oficial do CNU

Os quase um milhão de brasileiros que participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), no último domingo (18), já podem conferir os gabaritos preliminares das provas objetivas dos oito blocos temáticos no site do CNU . Com a divulgação dos gabaritos, conforme o edital, os candidatos têm entre esta terça (20) e quarta-feira (21) para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados. Os recursos devem ser enviados em campo específico na área do candidato . Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo.

“Tivemos cerca de um milhão de participantes, de quase todos os municípios brasileiros, e estamos muito felizes com esse alcance gigantesco e com o resultado do CPNU que já é o maior processo seletivo para o serviço público da história do Brasil. Esse formato inovador com certeza auxiliará na melhoria do serviço público nacional”, afirmou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Ainda na noite do domingo, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Públicos (MGI) colocou os cadernos de provas à disposição. Dando sequência ao cronograma estipulado pelo último edital, a imagem do cartão-resposta será disponibilizada no dia 10 de setembro.

Já as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas dia 08 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva. Também no dia 08 de outubro, será feita a convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload).

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro, e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação iniciará em janeiro de 2025.

Confira o cronograma completo do CNU:

20 e 21/08 – Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados.

10/09 – Disponibilização da imagem do cartão-resposta.

08/10 – Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

8 e 9/10 – Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva

8/10 – Convocação para o envio de títulos (via upload)

9 e 10/10 – Envio dos títulos

17/10 – Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

17/10 – Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)

17 a 25/10 – Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência

2 e 3/11 – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

2 e 3/11 – Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas

4/11 – Resultado preliminar da avaliação de títulos.

4 e 5/11 – Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos.

13/11 – Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

13 e 14/11 – Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

19/11 – Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21/11 – Previsão de divulgação dos resultados finais

