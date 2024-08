Redação GPS Festival Sinfônico recebe Liniker neste sábado (24)

O Festival Sinfônico V continua a celebração da diversidade cultural brasileira na Concha Acústica de Brasília até o dia 7 de setembro. E neste sábado (24) a Orquestra Filarmônica de Brasília receberá Liniker, Murica, Guaja, Pé de Cerrado, Seu Estrelo e Orquestra Marafreboi, a partir das 17h.

Um dos objetivos do evento é mostrar que é possível unir a música clássica com ritmos e tradições diversas, como o Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal, que prometem levar a tradição cerratense para o festival. Suas apresentações narram, de forma encantadora, o surgimento do mundo, do Cerrado e de Brasília, utilizando o ritmo próprio e singular do Samba Pisado.

Liniker será responsável pelo encerramento da noite, com seu estilo inconfundível e uma presença de palco cativante, ela promete encantar o público com sucessos consagrados como “Zero”, “Psiu” e “Vitoriosa”, que ficarão ainda mais emocionantes com os arranjos feitos para os talentosos músicos da OFB.

Serviço

5ª edição do Festival Sinfônico, realizado pela Orquestra Filarmônica de Brasília

Programação: Cinderela com a Orquestra Filarmônica de Brasília e seu Corpo de Ballet; Temas Disney com Saulo Javan e Coral 10 de Brasília; Fabiano Nascimento; Roberto Corrêa; Zé Mulato e Cassiano; Lenine.

Local: Concha Acústica de Brasília

Dias: 24, 31 de agosto e 7 de setembro

Horário: 17h – Festivalzinho (para o público infantil) – seguido dos concertos do FS5

Ingressos: entre R$ 17,50 e R$ 150 pelo Sympla

