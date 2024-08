Agência Brasília Centros olímpicos do DF abrem mais de 16 mil vagas para 32 modalidades esportivas

A partir desta terça-feira (20), terá início o processo de inscrição para novas matrículas nas 12 unidades dos centros olímpicos e paralímpicos (COPs). Serão ofertadas 16.557 vagas, distribuídas em 32 modalidades. O cadastro para concorrer às vagas deverá ser realizado por meio do Sistema de Inscrição dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (Siscop), disponível neste link .

O candidato que não possuir acesso à internet poderá comparecer ao COP do qual deseja se candidatar à vaga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para realizar a inscrição. O prazo para cadastro se encerra no dia 20 de setembro. A inscrição não garante a vaga.

As vagas são destinadas a crianças a partir de 4 anos, adolescentes, jovens, adultos e idosos e incluem remanescentes de turmas anteriores, além de novas oportunidades que surgiram com a inclusão da capoterapia em todos os COPs. Outras vagas foram abertas por desistência de alunos e cancelamento de vagas por faltas.

“O lançamento dessas vagas reforça o nosso compromisso em oferecer atividades esportivas e de lazer para todas as idades e necessidades. A inclusão da capoterapia em todas as unidades é um passo importante para promover saúde e bem-estar, especialmente entre a população idosa”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira.

O quantitativo de vagas, modalidades, faixa etária e horários ofertados variam de acordo com cada COP e podem ser verificados diretamente na secretaria dos COPs e no site da SEL.

Entre as opções estão atividade física orientada, atletismo, basquete, ginásticas artística, localizada, acrobática e rítmica, desenvolvimento motor I e II, futebol de areia, futsal, futebol society, handebol, hidroginástica, natação, tênis, vôlei de quadra e capoterapia.

Seleção

As inscrições serão analisadas pela diretoria de cada Centro Olímpico e Paralímpico obedecendo aos seguintes critérios: ser estudante da rede pública de ensino, pertencer a família considerada de baixa renda, o que pode ser comprovado por meio da participação no CadÚnico, Bolsa Família, Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência ou Benefício Assistencial ao Idoso. A lista de espera também entrará como critério classificatório.

Os candidatos selecionados receberão até o dia 20 de outubro a confirmação contendo as informações referentes à documentação necessária para a efetivação da matrícula nos centros olímpicos e paralímpicos. Caso o candidato não receba o e-mail no prazo informado, recomenda-se o comparecimento ao respectivo COP para verificação da seleção.

