Brasília mística: desbrave os templos religiosos e ecumênicos da cidade

Desde sua inauguração em 1960, Brasília tem se colocado não apenas como centro político, celeiro cultural ou reduto arquitetônico do Brasil, mas também como caldeirão da diversidade religiosa . O último censo do IBGE , de 2022, revelou a presença de 5.429 templos religiosos espalhados pela capital .

A cidade desponta como um destino de turismo místico em franca ascensão, e os olhos dos visitantes frequentemente se voltam para os monumentos projetados por Oscar Niemeyer, como a imponente Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, localizada no coração da Esplanada dos Ministérios, e a serena Catedral Rainha da Paz, erguida no Eixo Monumental.

Além dessas obras monumentais, Brasília abriga uma variedade de templos espirituais, refletindo a riqueza da fé de seus habitantes. Na Asa Sul, é possível encontrar um templo budista, enquanto na Asa Norte uma mesquita se ergue em meio à paisagem urbana. O Templo da Boa Vontade, localizado no extremo sul da cidade e, com seu formato distintivo de pirâmide, destaca-se como ponto de encontro ecumênico.

Explorar esses templos e santuários oferece aos visitantes uma jornada espiritual única, proporcionando momentos de serenidade e reflexão em meio à urbanidade. Enquanto a Catedral e o Templo da Boa Vontade continuam atraindo multidões, nos recantos menos explorados da cidade também podemos descobrir tesouros espirituais, cada um contribuindo para a tapeçaria religiosa e cultural de Brasília.

Igreja de São Sebastião (Planaltina-DF)

Localizada em Planaltina, essa igreja histórica foi construída em 1890 por escravos. Sua arquitetura do século XVIII traz simplicidade e elegância. A capela abriga três imagens de gesso: a de Cristo, da Virgem Maria e do santo padroeiro, São Sebastião. A construção da igreja foi um pedido das famílias Gomes Rabelo e Carlos de Alarcão, que doaram terras para a Diocese de Goiás em cumprimento de uma promessa. Nas proximidades da Igreja de São Sebastião, encontra-se a Pedra Fundamental de Brasília, que marca o nascimento da capital brasileira. Em 19 de agosto de 1982, o local foi tombado como patrimônio histórico e artístico do DF.

Santuário da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt (Lago Norte)

Próximo à Torre Digital, este santuário é a junção de tranquilidade e devoção, com jardins bem cuidados e vistas panorâmicas dos arredores da cidade. No centro do local, encontra-se uma pequena igreja dedicada ao título de Mãe Rainha, cuja arquitetura segue o padrão característico dos santuários de Schoenstatt, como o encontrado em Atibaia, São Paulo. Fundado em março de 2000, o Santuário da Mãe Rainha surgiu com o objetivo de ser o Tabor da Esperança , um lugar onde fiéis encontram descanso e renovação. A presença de Schoenstatt em Brasília iniciou-se em 1988, quando as Irmãs de Maria chegaram e iniciaram o trabalho com a Campanha da Mãe Peregrina.

Santuário Menino Jesus de Praga (Brazlândia)

O Santuário Menino Jesus de Praga, em Brazlândia, é símbolo de fé e devoção popular. Com capacidade para acomodar até 15 mil fiéis durante as celebrações, é considerado o segundo maior templo religioso do País, atrás apenas da Basílica de Aparecida, em São Paulo. Este santuário é uma homenagem à imagem venerável do Menino Jesus, que chegou à cidade em 1972. Antes disso, sua história começa em abril de 1971, quando um humilde menino engraxate avistou, próximo a um arbusto no centro de Brazlândia, uma escada misteriosa que se elevava em direção aos céus. Este acontecimento alcançou os ouvidos do padre local, que, inspirado pela visão, prometeu a construção de um grande santuário em honra ao Menino Jesus.

Capela São Francisco de Assis (Gama/Ponte Alta)

Localizada no Núcleo Rural Casa Grande, entre as Regiões Administrativas do Gama e Recanto das Emas, a Capela São Francisco de Assis, também é conhecida como Igrejinha do Gama. Sua Pedra Fundamental foi lançada em 28 de março de 1999, e sua inauguração aconteceu em 2004. O caminho até a Capela São Francisco de Assis já é uma experiência diferenciada, com o relevo íngreme do vale proporcionando uma vista de tirar o fôlego. A Igrejinha ficou popular para realizações de casamentos, e possui uma longa lista de espera.

Nossa Senhora do Rosário de Pompéia (Vila Planalto)

A igreja que nasceu com Brasília. Localizada na Vila Planalto, entre o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada, foi fundada em 1959 pelo Frei dominicano Marcos Lacerda de Camargo, a Nossa Senhora do Rosário de Pompéia foi erguida para acolher os trabalhadores que ajudaram a construir a capital. Ela foi erguida em madeira, com uma nave única e um campanário no canto esquerdo de sua fachada. Em 2000, o local sofreu com um incêndio que destruiu a construção original, mas com mobilização da comunidade foi reconstruída com materiais e aparência idênticas à original, sendo reinaugurada em 16 de dezembro de 2007.

