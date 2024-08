Redação GPS Supertramp Experience faz show em Brasília nesta semana

Diretamente de Paris , o Supertramp Experience, tributo ao Supertramp e única banda reconhecida pelo cantor Roger Hodgson, celebra 55 anos de formação e aniversários icônicos dos álbuns “Crime of the Century” e “Breakfast in America”. Após o sucesso na turnê de 2023, o Supertramp Experience está de volta ao Brasil, onde faz 10 shows até o dia 13 de setembro.

Em Brasília, a data da apresentação está marcada para o próximo sábado (24), às 19h. O Supertramp Experience promete um show para celebrar marcos históricos que tornaram a banda original uma lenda do rock, com um repertório que inclui clássicos como “The Logical Song”, “Dreamer”, “School”, “Goodbye Stranger”, e as inesquecíveis faixas de “Breakfast in America”.

A banda também se apresentará em Santiago, no Chile, encerrando a turnê nos dias 14 e 15 de setembro.

Entre os integrantes estão Antoine Oheix (teclado, vocal), fã do Supertramp desde a adolescência, fundador do grupo em 2011; Alice Vallee (guitarra, teclados, backing vocals, que toca em vários estilos, mas tem no Supertramp sua maior paixão; e Lucas Fleurance (baixo, backing vocals) é baixista, baterista e compositor, admirador de Paul McCartney e Supertramp.

Serviço

Supertramp Experience 2024

Quando: 24 de agosto (sábado), às 19h

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília

Ingressos: entre R$ 90 (meia) e R$ 400 (camarote) pela internet ou nos pontos físicos

The post Supertramp Experience faz show em Brasília nesta semana first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .