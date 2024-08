Redação GPS Silas Malafaia ataca senador evangélico e abre crise durante campanha municipal

Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia direcionou duras críticas ao senador evangélico Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que recentemente oficializou a candidatura à prefeitura de Goiânia nas próximas eleições municipais.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais no domingo (18), Malafaia não poupou palavras ao se referir ao parlamentar da bancada evangélica, quando o chamou de “mentiroso, cínico e covarde.”

As críticas de Malafaia surgiram após Vanderlan, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, ter pautado para discussão o Projeto de Lei 5.008/2023, de autoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e que regulamenta o uso de cigarros eletrônicos no Brasil. O tema é polêmico e tem gerado forte resistência entre grupos conservadores, especialmente dentro de comunidades religiosas.

“Quero dizer, senador, que você é mentiroso, cínico e covarde”, afirmou Malafaia no vídeo. “Como um senador evangélico, que preside uma comissão que tem poder de pautar ou não um assunto, coloca este projeto em pauta. Se você fosse coerente com seus princípios, jamais poderia pautar um assunto desse”, emendou.

Vanderlan Cardoso é membro da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, o que justifica a crise aberta no meio evangélico após as declarações de Malafaia.

Após o vídeo, o senador reagiu às críticas e afirmou que estava apenas cumprindo as responsabilidades como presidente da comissão.

“O que mais me doeu é que esse ataque não atinge apenas a mim, mas também a minha igreja e os meus pastores. Tenho 28 anos de Assembleia de Deus e sei que esses ataques são injustos e estão surgindo justamente em um momento eleitoral”, declarou.

Veja o vídeo:

