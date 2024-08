Redação GPS Primeira edição do Flower Workshop chega ao Villa Giardini Ecoparque

Destinado a estrangeiros entusiastas do universo da botânica e flores, a primeira edição do Flower Workshop chegou ao Palazzo Giardini, salão social da Villa Giardini Ecoparque . A premissa do p rojeto é sediar encontros regulares no local, promovendo pequenas aulas e eventos sob uma pauta diferente a cada encontro.

O encontro contou com a presença de estrangeiros, diplomatas, e até embaixatrizes residentes em Brasília. A facilitadora foi a CEO do Grupo Giardini, Dhyana Giardini. Artista plástica, decoradora e psicóloga, Dhy, como é conhecida, traz uma vasta experiência na arte floral, e é a fundadora do Atelier Giardini, a floricultura do grupo que atua no cenário da capital como floricultura online.

“Durante quase dois anos vivendo fora do Brasil, tenho visto que é muito importante haver momentos e encontros que fujam do protocolo social dos eventos diplomáticos onde a comunidade possa se conhecer”, compartilha Dhyana.

No primeiro momento do workshop os participantes assistiram a demonstração floral com Dhyana, que compartilhou técnicas para elaborar um bouquet de flores naturais, demonstrando ao vivo durante a aula.

Na sequência, os participantes puderam pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante o workshop, desenvolvendo seus próprios bouquets de flores na parte prática do encontro.

E, por fim, o dia foi finalizado com um pequeno chá da tarde no jardim oferecido pelo Chá da Villa, casa de chá do grupo Giardini, que serviu quitutes e canapés em um fim de tarde com vista para o pôr do sol no Lago Paranoá.

O próximo encontro do Giardini Meeting já está marcado para 28 de agosto, e a pauta será sobre o mundo dos chás, com um pequeno workshop e degustação de chás e infusões com a chef e sommelier de chás, Ana Terra Giardini, criadora do Chá da Villa.

