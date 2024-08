Fernanda Moura Por Buenos Aires com Alessandra Mattar: a influenciadora compartilha dicas da cidade

Saindo de Brasília, em menos de quatro horas de voo você chega a Buenos Aires . A cidade argentina, conhecida como capital do Tango , atrai milhares de turistas brasileiros todos os anos, tanto pela beleza quanto pelo fato de estar no mesmo fuso horário do Brasil.

Com uma arquitetura que faz alusão a uma cidade europeia, Buenos Aires tem um clima bem similar ao Sul brasileiro, com picos de calor no começo e no fim do ano, enquanto que os meses intermediários ficam reservados para as temperaturas mais baixas.

Enquanto dava uma volta pela capital da Argentina, a palestrante, influenciadora e psicóloga Alessandra Mattar , que já havia passado por lá outras vezes, se encantou com o estado de Buenos Aires.

“Buenos Aires me surpreendeu mais uma vez. A cidade estava muito limpa, as pessoas bonitas. Os restaurantes também estavam maravilhosos, cheios, com muitos brasileiros. Achei muitas praças lindas e bem cuidadas. Uma nova Buenos Aires”, compartilha Alessandra.

Para a nossa alegria, a influenciadora preparou uma sequência de dicas exclusivas para o GPS|Brasília. Olha só:

Onde comer e beber

Entre os atrativos de Buenos Aires está a gastronomia e, se você pensa que só de carne se vive na cidade, está muito enganado. Depois de passar alguns dias por lá, Alessandra visitou uma variedade de restaurante e destacou alguns:

Onde passear

A capital cosmopolita da Argentina é rica em história. Seu centro, por exemplo, é a Praça de Maio, com imponentes edifícios do século 19, como a Casa Rosada. Para a psicóloga, em uma visita à cidade, os locais que não podem deixar de ser visitados são:

Show de tango mais intimista no Hotel Faena;

Visita com guia ao Cemitério La Recoleta;

Museu Arte Decorativo (tem um café bistrô super charmoso);

Para o passeio no Teatro Colón, a dica é comprar ingresso antecipado, já que é interessante uma visita guiada;

Museu de Bellas Artes;

Centro Cultural Recoleta;

Vale a visita à Boycapel Vintage, uma loja de second hand.

