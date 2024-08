Caio Barbieri Policiais civis do DF convocam assembleia para discutir equiparação salarial com PF

Os policiais civis do Distrito Federal se preparam para uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será realizada nesta terça-feira (20), às 14h, no Estacionamento VI do Parque da Cidade.

A principal pauta da reunião será o andamento das negociações para restabelecer a simetria salarial entre as carreiras da Polícia Civil do DF ( PCDF ) e da Polícia Federal (PF).

Convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis do DF ( Sinpol-DF ), a assembleia busca definir estratégias de mobilização diante da insatisfação com a lentidão das negociações.

“Estamos há meses, com o apoio de parlamentares da bancada do DF, tanto na Câmara Legislativa quanto no Congresso Nacional, buscando uma resolução para esta demanda. No entanto, o progresso tem sido lento. A insatisfação e desmotivação dos policiais civis podem levar a sérios problemas na PCDF”, afirmou Enoque Venancio de Freitas, presidente do Sinpol-DF.

Freitas enfatizou a importância da união da categoria para garantir que os governos compreendam a urgência da questão. Ele destacou que a assembleia servirá para deliberar sobre ações de mobilização, especialmente se não houver avanços na instalação da mesa de negociação pelo Ministério da Gestão (MGI) e na formalização de uma proposta de reajuste pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

“O momento é agora. Já reduzimos significativamente a disparidade entre policiais civis e federais, e não podemos permitir que o trabalho realizado no passado seja desperdiçado”, acrescentou Freitas.

