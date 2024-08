Pedro Reis Patati Patatá trazem o espetáculo Sorrir

Prepare-se para uma tarde repleta de alegria e diversão. A dupla de palhaços mais famosa da América Latina, Patati Patatá, retorna a Brasília com o espetáculo Sorrir & Brincar . O show, que mistura música e teatro, acontece no dia 24 de agosto, às 15h, no Centro de Convenções Ulysses.

Com direção artística de Igor Faria, o espetáculo promete entreter toda a família com clássicos infantis como Tindolelê e Piuí Abacaxi , além de sucessos como Dança do Macaco e Lorô .

Após a apresentação, as crianças terão a oportunidade de tirar fotos com os personagens, tornando o momento ainda mais especial.

Ingressos

Poltrona especial: R$60

Poltrona Premium: R$80

Lounge Central para duas pessoas: R$180

Crianças de colo até 2 anos não pagam. Sessão de fotos incluída para todos os ingressos

Serviço:

Patati Patatá em Sorrir & Brincar

Data: 24 de agosto (sábado)

Horário: 15h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação indicativa: livre

Duração: 70 minutos

Vendas: Bilheteria Digital

The post Patati Patatá trazem o espetáculo Sorrir & Brincar para Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .