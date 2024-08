Agência Brasil OAB homenageia Ibaneis Rocha pela ajuda à entidade no dia do incêndio na sede

O governador Ibaneis Rocha recebeu, nesta segunda-feira (19), um troféu de reconhecimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pela solidariedade prestada durante o incêndio que atingiu o edifício-sede da entidade, em 27 de julho. A cerimônia também homenageou as cinco pessoas que estavam no edifício durante a ocorrência e as autoridades que atuaram no combate às chamas.

Segundo a OAB, o fogo teve início no terceiro andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio. Rapidamente controlado, o incêndio não causou grandes danos aos trabalhadores que estavam no edifício naquele dia. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Ao retornar ao local nesta segunda-feira (19), Ibaneis Rocha ressaltou o trabalho realizado pelas forças de segurança do DF. “Hoje, eu estou aqui mais como um reconhecimento a esses homens e mulheres que muito nos ajudam e que a gente preza tanto. Temos muito a agradecer porque nós poderíamos ter tido aqui uma verdadeira tragédia e, graças a Deus, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar nós tivemos uma situação controlada de forma muito rápida” , destacou.

Além dos funcionários resgatados do prédio e da Brigada de Incêndio da OAB, foram homenageados representantes do Poder Executivo do DF, das forças de segurança e lideranças do meio jurídico e da sociedade civil. “Naquele dia, fui acionado minutos após o início das chamas. Quando eu estava passando pela L2, vi um helicóptero pousado no último andar do nosso prédio. Isso me deu um um desespero e uma angústia que eu não sabia explicar. Quando cheguei ao local, me deparei com muitas autoridades que, merecidamente, estão aqui hoje para receber essa homenagem significativa, singela e verdadeira” , defendeu o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

Ibaneis Rocha é advogado e presidiu a seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) de 2013 a 2015, e também foi diretor do Conselho Federal e corregedor-geral da entidade. Ele é formado em direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub).

