Agência Brasília Número de roubos em ônibus no DF cai 52% em 2024

Os índices criminais seguem em queda no Distrito Federal. Segundo balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), os roubos em coletivos apresentaram redução de 52% entre janeiro e julho de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. O número de ocorrências caiu de 307, em 2023, para 147 neste ano, nos sete primeiros meses.

Duas regiões administrativas registraram o maior declínio do crime: Estrutural e Samambaia. No caso da primeira cidade, a redução foi de 75%. No ano passado, foram registrados 60 casos, enquanto neste ano foram 15. Em Samambaia, o número caiu de 88 ocorrências no ano passado para 24 neste ano, uma diminuição de 73%.

As ações combinadas entre os órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) são fundamentais para a diminuição dos índices. Entre as medidas, o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, destaca a criação de um grupo de trabalho para o desenvolvimento de estratégias de combate ao crime, principalmente em algumas regiões administrativas, com a participação de representantes da pasta, da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) e das empresas de ônibus.

“Identificamos os dias, horários e locais com maior incidência e passamos a utilizar tecnologia e inteligência para identificar e prender grupos ou indivíduos reincidentes, otimizando assim o trabalho das polícias Civil e Militar. A colaboração dos conselhos comunitários de segurança também foi crucial nesse processo”, explica o titular da Segurança Pública.

Intensificação do policiamento

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar (PMDF), capitão Otávio Muniz, os batalhões atuam no combate ao roubo em coletivo levando em consideração as manchas criminais e o canal direto com os rodoviários. Tanto na Estrutural quanto em Samambaia, o policiamento próximo às paradas de ônibus foi reforçado no período da madrugada e em horários de muita circulação, quando costumam ocorrer os crimes.

“Os batalhões das duas cidades intensificaram o policiamento especificamente para esses casos. Mas isso não acontece só nessas duas regiões, ocorre em várias outras cidades – tudo levando em consideração a mancha criminal e o que nos é passado pelos motoristas, cobradores e pela comunidade”, revela o capitão da PMDF.

Especificamente na Estrutural, ainda há um reforço no policiamento com apoio do serviço de inteligência que age dentro dos coletivos, levantando informações a respeito dos principais horários em que os criminosos costumam praticar os atos.

Para o delegado Lúcio Valente, porta-voz da Polícia Civil (PCDF), a queda dos índices envolve o bom uso da tecnologia para a identificação dos autores – todos coletivos do sistema possuem câmeras – e também o trabalho de inteligência da polícia que identificou a relação dos roubos com a receptação de aparelhos celulares em feiras, lojas, revendedoras e assistências técnicas não autorizadas.

“Uma coisa importante nos roubos em coletivos é que os criminosos buscam, principalmente, o aparelho celular das vítimas. Observamos que esse crime está focado na receptação desses aparelhos, que são passados para revendedoras, lojas, feiras e assistências técnicas não autorizadas. É um crime que se alimenta da receptação”, ressalta. Por isso, a PCDF tem feito operações de combate à prática, com ações de busca e apreensão.

Outra medida importante para a redução do crime é a menor circulação de dinheiro dentro dos ônibus. Desde julho, o transporte público do Distrito Federal passa por uma redução dos ônibus que aceitam pagamento em dinheiro em espécie. O primeiro mês teve 52 linhas com a extinção do serviço, e, a partir de 15 de agosto, mais 99 passaram a adotar o novo formato de pagamento, apenas com cartões BRB Mobilidade, de crédito e de débito.

