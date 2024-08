Fernanda Moura Mais uma edição em circulação! Conheça a revista GPS|Brasília de número 40

“A capital em risco” . No ano em que Brasília se depara com discussões envolvendo diretrizes de ocupações da cidade projetada por Lucio Costa, a edição de número 40 da revista GPS|Brasília chega para valorizar, como de costume, a cidade natal da publicação e homenagear seu criador, Juscelino Kubitschek, que completaria 122 anos de idade.

Quando sua cria ainda era uma adolescente, com apenas 16 anos, Kubitschek nos deixou. Brasília, uma jovem urbe repleta de modernismo, seguiu em constante desenvolvimento. Mas, enquanto alguns defendem que a política urbana da cidade não precisa ser alterada, outros afirmam que intervenções são necessárias.

Cercado de polêmicas por todos os lados, surgiu o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCub. Como consequência da proposta, as páginas que vocês irão folhear da mais nova edição da GPS|Brasília discorre a capital federal em sua essência.

Não é à toa que ostentamos o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. A qualidade de vida de Brasília é um exemplo mundial. Como forma de um justo reconhecimento, resgatamos projetos de Niemeyer que os brasilienses não conhecem, já que nunca saíram do papel.

Um dos pontos turísticos da capital, o Lago Paranoá gera curiosidade em muitos que já se pegaram imaginando o que as águas escondem. Na matéria do editor de política do portal, Caio Barbieri, você vai descobrir que alguns acervos de uma cidade submersa podem ser encontrados no reservatório artificial.

Entre as personas que atuam ativamente em Brasília está a dona Lu Alckmin, que estampa a capa desta publicação pelas lentes de Celso Junior. A segunda-dama do Brasil é a idealizadora do Padaria Artesanal, um projeto responsável por qualificar vulneráveis no ofício da panificação.

Também autora de dois livros, a mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin conversou com a sócia-fundadora e diretora de conteúdo do GPS|Brasília, Paula Santana, sobre sua trajetória, vivenciando a política no front.

“O elemento que faltava”. Assim definida pelo próprio Niemeyer, a Casa de Chá, concebida entre 1965 e 1966, passou por um despertar e, em junho de 2024, o espaço foi reentregue à população como um café-escola.

Em ano de Olimpíadas, também relembramos o plano de Paulo Octávio em transformar Brasília em cidade-sede dos Jogos dos anos 2000. À época, o empresário chegou a comentar a ideia com o então embaixador Sinízio Nogueira, que servia em Moscou. Jorge Eduardo Antunes, publisher do portal, detalha essa história a partir da página 44 da revista.

É inegável que Brasília também vive bons momentos. Entretenimento, gastronomia, arte e lazer pulsam na cidade. Considerada como “o quadrado da cevada”, a capital tem uma notável produção de cerveja. Em suas palavras, Eric Zambon aponta algumas das cervejarias artesanais brasilienses.

Na coluna Explora, Marcella Oliveira, editora da revista, nos leva em uma visita pela Pinacoteca de São Paulo e pelos achados paulistanos de dar água na boca. Segundo a jornalista, em meio à efervescência urbana, a capital paulista está repleta de descobertas culinárias que surpreendem.

A editora ainda faz um convite à uma viagem com destino à África. O país e mais especificamente o Hotel La Mamounia são apresentados a você, nosso querido leitor.

Ao final da publicação, uma sequência reúne com muito amor alguns dos grandes casamentos que marcaram a sociedade brasiliense em 2024.

Com esses e muitos outros conteúdos, te convidamos a desfrutar de cada página. Para conferir a versão digital, basta clicar aqui .

