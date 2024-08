Agência Brasília Mais conhecido como “Chifrudo”, monumento Solarius passará por reformas

Alunos do segundo ciclo do RenovaDF , maior programa de capacitação profissional do País, iniciaram, nesta segunda-feira (19), a restauração do monumento Solarius , popularmente conhecido como o “Chifrudo”. Localizado à margem leste da BR-040, na altura de Santa Maria. A proposta do Governo do Distrito Federal (GDF) é reformar não apenas a obra de arte, mas todo o espaço público ao redor dela.

Presente no primeiro dia de trabalho das equipes, o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, destacou a importância do monumento e ressaltou o projeto do Executivo para transformar completamente a região. “Estamos começando a recuperação desse monumento muito importante para a história de Brasília. É um trabalho em conjunto: vamos trazer a CEB Ipes [Companhia Energética de Brasília] para iluminar; a Administração Regional de Santa Maria para retirar esses outdoors que impedem a visão clara do monumento; e também iremos trazer a Secretaria de Transporte e Mobilidade para dar condições às pessoas de pegarem o ônibus em lugar correto, porque a parada, além de não ter calçada, está totalmente recuada” , detalhou.

Também será realizado um trabalho de identificação do monumento com informações relevantes sobre o Solarius , incluindo o contexto histórico e detalhes do artista francês Auge Falchi, responsável pela obra. “Haverá uma instrução clara em que a pessoa poderá acessar pelo telefone essas informações sobre o que esta obra representa para Brasília. A maioria das pessoas desconhece sua história” , completou o secretário.

A região, localizada logo após a divisa do DF com Goiás, abriga um verdadeiro polo logístico e industrial de Brasília, com grandes plantas para instalação de empresas que queiram crescer na capital. Não à toa, o governo investe em obras para ampliar a mobilidade da via, incluindo a pavimentação asfáltica para ligar a Avenida Monumental de acessos à condomínios de Santa Maria.

Vidas transformadas

Ao todo, foram escalados 50 alunos para atuarem na transformação do espaço e na reforma do Solarius. Os trabalhos serão executados por duas turmas, em diferentes períodos do dia. “O RenovaDF é um grande programa de qualificação profissional, mas, também, de resgate da cidadania e da esperança das pessoas que participam desse processo” , enfatiza o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Uma das alunas a atuar na recuperação do monumento é Ruty Freitas, de 24 anos. Ela comemora a oportunidade de poder ajudar a tornar a cidade onde mora ainda mais bonita. “Eu acho sensacional chegar e já poder trabalhar na renovação desse monumento. É incrível, eu passo por aqui constantemente para vir ao curso e estar participando disso é um sentimento renovador, literalmente” , afirma.

Quem também celebra a participação no programa de qualificação profissional é Vanice Martins, 37 anos. A aluna do segundo ciclo do RenovaDF foi motivada pelos filhos a buscar a inscrição na iniciativa. “Eles me apresentaram o programa e, graças a Deus, eu fui contemplada. Estou gostando muito; ajudou bastante no crescimento deles e um deles já está inclusive trabalhando” , completa.

Histórico

Feito em estrutura de aço com chapas galvanizadas, o monumento Solarius tem 16 metros de altura e simboliza o movimento migratório dos brasileiros para a capital. Ferramentas como a foice e o facão aparecem na peça como representação do candango desbravando Brasília. O monumento também é conhecido como “Pioneiros Candangos” .

“Essa obra é uma iniciativa pessoal do escultor Auge Falchi, um artista francês que, em contato com artistas brasileiros e o movimento modernista, decide construir o monumento e então busca um embaixador do Brasil à época, que o incentiva a doá-lo para a nova capital” , acrescenta o superintendente do Arquivo Público do DF, Adalberto Scigliano.

Em 1967, a escultura foi doada pelo governo da França ao governo brasileiro, em homenagem à construção da nova capital. Vinda de Nice, ao sul do país europeu, a obra foi embalada em sete blocos de aço cortados e transportados para Brasília. A inauguração ocorreu no mesmo ano, em 23 de novembro, durante uma cerimônia que contou com autoridades brasileiras e francesas ao som da banda de música do Colégio La Salle.

The post Mais conhecido como “Chifrudo”, monumento Solarius passará por reformas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .